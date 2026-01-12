SBI Research Report: फाइनेंश‍ियल ईयर 2015 से 2025 के बीच भारतीय बैंकों में जमा राशि और लोन की रकम करीब तीन गुना हो गई है. इससे यह साफ है कि देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत हुआ है और कर्ज देने का प्रोसेस तेज हुआ है. एसबीआई रिसर्च की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई. स्टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि FY 2015 से 2025 के दौरान बैंकों में जमा राशि 85.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 241.5 लाख करोड़ रुपये हो गई. वहीं, बैंकों की तरफ से दिया गया लोन 67.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 191.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

बैंकों की संपत्ति GDP के मुकाबले 94 प्रतिशत हुई

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बैंकों की कुल संपत्ति देश की जीडीपी के मुकाबले बढ़कर 94 प्रतिशत हो गई है, जो पहले 77 प्रतिशत थी. इससे साफ है क‍ि देश की वित्तीय स्थिति और बैंकिंग स‍िस्‍टम मजबूत हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, देश के कई राज्यों में अब परिवार बचत ही नहीं कर रहे बल्‍क‍ि इनवेस्‍टमेंट की तरफ भी रुख करने लगे हैं. गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में बैंक में जमा राशि का एक हिस्सा तेजी से शेयर बाजार और दूसरे वित्तीय मार्केट की तरफ जा रहा है.

बैंकों में जमा राशि 241.5 लाख करोड़ हुई

लॉन्‍ग टर्म की बात करें तो फाइनेंश‍ियल ईयर 2005 से 2025 के बीच बैंकों में जमा राशि 18.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 241.5 लाख करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह बैंकों का लोन 11.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 191.2 लाख करोड़ रुपये हो गया. इससे साफ है कि बैंकिंग स‍िस्‍टम का साइज काफी बढ़ गया है. हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया कि लोन देने की रफ्तार जमा के मुकाबले तेज रही है, जिससे लोन और जमा का रेश्‍यो वित्त वर्ष 2021 में 69 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 79 प्रतिशत हो गया.

लोन बढ़कर 7.6 लाख करोड़ रुपये हुआ

रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंक धीरे-धीरे फिर से ज्यादा कर्ज देने लगे हैं. पहले कुछ सालों में उनका हिस्सा कम हो गया था, लेकिन अब उनकी इकोनॉम‍िक स्थिति सुधर रही है और वे ज्यादा कर्ज देने को तैयार हैं. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में बैंकों में नई जमा राशि 8.6 लाख करोड़ रुपये से घटकर 8.1 लाख करोड़ रुपये रह गई, जबकि इस दौरान लोन बढ़कर 7.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी बैंकों का प्रॉफ‍िट बढ़ने के पीछे ब्याज से होने वाली कमाई, सरकारी बॉन्ड से फायदा और र‍िटेल और छोटे कारोबारियों को दिए गए लोन की अहम भूमिका रही है.

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि FY 2026 की दूसरी छमाही में बैंकों का प्रॉफ‍िट और बेहतर होगा. फेस्‍ट‍िव सीजन में बढ़ी मांग, कर्ज में तेजी, कम कैश रिजर्व रेशियो (CRR) आवश्यकता से मिलने वाले फायदे और असुरक्षित व एमएफआई सेगमेंट में डिफॉल्ट के मामलों के धीरे-धीरे सामान्य होने से बैंकों को फायदा मिलेगा. (IANS)