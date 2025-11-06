Advertisement
गोल्ड ‘कमोडिटी’ है या ‘मनी’? SBI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए क्या है पूरा मामला?

 इस साल 2025 में अब तक सोने की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, आर्थिक अनिश्चितता और कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते गोल्ड की मांग लगातार बढ़ी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 12:20 PM IST
SBI Research Report: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रिसर्च ने गोल्ड को लेकर एक व्यापक लॉन्ग टर्म गोल्ड नीति (Comprehensive Long-term Gold Policy) की मांग की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को ये स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि सोना अर्थव्यवस्था में ‘कमोडिटी’ की तरह काम करता है या ‘मनी’ (मुद्रा) के रूप में.

क्यों जरूरी है गोल्ड पॉलिसी?

ये रिपोर्ट SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष द्वारा तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि भारत में सोने का सांस्कृतिक, आर्थिक और निवेश महत्व बहुत गहरा है. इसलिए अब एक स्पष्ट और दूरदर्शी नीति बनाना आवश्यक है. घोष के मुताबिक, भारत में सोना केवल गहनों या बचत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे वित्तीय सुधारों से जोड़कर और गोल्ड मॉनेटाइजेशन को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पश्चिमी देशों में सोना अधिकतर सार्वजनिक संपत्ति (Public Wealth) के रूप में देखा जाता है, जबकि एशियाई देशों जैसे भारत, चीन, जापान और कोरिया में ये घरों में निजी संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखा जाता है. यही वजह है कि एशियाई परिवार आज भी सोने के नेट खरीदार बने हुए हैं, जबकि पश्चिमी देशों में निवेश का पैटर्न बदल गया है. रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या पेंशन फंड्स में गोल्ड और सिल्वर को शामिल किया जाए. SBI रिसर्च का मानना है कि ऐसा कदम लॉन्ग टर्म बचत को मजबूती देगा और भारत की कैपिटल एकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है.

सोने की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी

सोने की बढ़ती कीमतों ने निवेश के फ्लो (Investment Flows) को और तेज किया है. गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में अप्रैल से सितंबर FY25 के बीच निवेश 2.7 गुना, जबकि FY26 की समान अवधि में 2.6 गुना बढ़ा है सितंबर 2025 तक गोल्ड ETFs के तहत नेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) सालाना आधार पर 165% बढ़कर ₹901.36 बिलियन तक पहुंच गए. इस साल 2025 में अब तक सोने की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जियोपॉलिटिकल टेंशन, आर्थिक अनिश्चितता और कमजोर अमेरिकी डॉलर के चलते गोल्ड की मांग लगातार बढ़ी है. अक्टूबर में थोड़े समय के लिए सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे चला गया था, लेकिन नवंबर में ये लेवल दोबारा पार कर गया.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

