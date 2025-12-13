SBI की बड़ी भविष्यवाणी! 2026 में घटेगी या बढ़ेगी महंगाई? जानिए क्या है अनुमान?

Advertisement
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सितंबर-नवंबर 2025 की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर GST दरों में बदलाव के कारण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) या रिटेल महंगाई में लगभग 25 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट आई है. 

Dec 13, 2025
SBI Research Report : GST सुधारों से 2025-26 में रिटेल महंगाई 35 बेसिस प्वाइंट्स तक कम हो सकती है. ये बात SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में सामने आई है. इसका का असर हाल के महीनों में पहले ही दिख रहा है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सितंबर-नवंबर 2025 की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर GST दरों में बदलाव के कारण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) या रिटेल महंगाई में लगभग 25 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट आई है. SBI रिसर्च ने पहले अनुमान लगाया था कि GST में बदलाव से CPI महंगाई पर 85 बेसिस प्वाइंट्स तक असर पड़ सकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब आइटम-दर-आइटम कैलकुलेशन से पता चलता है कि सितंबर-नवंबर 2025 की अवधि में GST के कारण CPI महंगाई में गिरावट अब तक लगभग 25 बेसिस प्वाइंट्स रही है.

साल 2026 में घटेगी महंगाई

SBI रिसर्च ने कहा कि महंगाई पर GST सुधारों का वास्तविक असर अधिक हो सकता है, क्योंकि मौजूदा अनुमान टैक्स में कटौती के बाद ई-कॉमर्स सेल के दौरान दी जाने वाली छूट को पूरी तरह से शामिल नहीं करते हैं. GST के कारण CPI में कुल कमी 2025-26 में 35 बेसिस प्वाइंट्स हो सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य स्तर पर नवंबर 2025 में केरल में रिटेल महंगाई दर 8.27 प्रतिशत दर्ज की गई है. जिसमें ग्रामीण महंगाई 9.34 प्रतिशत और शहरी महंगाई 6.33 प्रतिशत थी. रिपोर्ट के अनुसार, केरल में सबसे ज्यादा महंगाई मुख्य रूप से सोने, चांदी और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण थी. जिनका राज्य में खपत में बड़ा हिस्सा है. रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि रुपये के कमजोर होने से आगे चलकर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है.

ब्याज दर में बदलाव की उम्मीद नहीं 

SBI रिसर्च को उम्मीद है कि 2025-26 में महंगाई औसतन 1.8 प्रतिशत और 2026-27 में 3.4 प्रतिशत रहेगी. इन अनुमानों के बावजूद रिपोर्ट में फरवरी की मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा ब्याज दर नीति में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर CPI महंगाई अक्टूबर 2025 में 0.25 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2025 में 0.71 प्रतिशत हो गई है और SBI रिसर्च का अनुमान है कि मार्च 2025 तक महंगाई 2.7 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी.

SBI

