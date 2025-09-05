GST रिफॉर्म से जनता की तो आ गई मौज, लेकिन सरकार के खजाने को कितने की लगेगी चपत? SBI रिपोर्ट में आया आंकड़ा

SBI Research Report: भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अनुमान लगाया है कि आम लोगों को GST में रेट कट के बाद महंगाई में राहत मिल सकती है. GST की ये नई दरें आगामी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी. GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में पुराने टैक्स स्ट्रक्चर (5%, 12%, 18%, 28%) को हटाकर दो लेवल के टैक्स स्ट्रक्चर (5% और 18%) को मंजूरी दी गई है. इसके साथ कुछ लग्जरी सामान और सर्विसेज के लिए 40% की स्पेशल टैक्स दर तय की गई है. सरकार के इस फैसले के बाद रोजमर्रा की काफी चीजें सस्ती हो गई हैं.

SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि GST सुधारों से वित्त वर्ष 26-27 में CPI महंगाई 65-75 बेसिस प्वाइंट्स के दायरे में कम हो सकती है. साथ ही, GST 2.0 सिस्टम से कई फायदे होंगे.

रिपोर्ट के अनुसार, सर्विसेज की GST दरों को रेशनलाइज बनाने से अन्य वस्तुओं और सर्विसेज पर CPI महंगाई में 40-45 बेसिस प्वाइंट्स अंकों की कमी आएगी, जिसका 50 प्रतिशत पास-थ्रू प्रभाव होगा. SBI की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है. वित्त वर्ष 26-27 में CPI महंगाई 65-75 बेसिस प्वाइंट्स के दायरे में रह सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

3,700 करोड़ रुपये का नुकसान

जिन 453 सामान पर GST दर में बदलाव किया गया है. उनमें से 413 सामान की दरों में कमी आई है जबकि केवल 40 सामानों की दरों में ग्रोथ हुई है. दरों में कमी के माध्यम से GST में सुधार से 3,700 करोड़ रुपये का न्यूनतम राजस्व नुकसान होगा.

बैंकिंग सेक्टर को होगा फायदा

SBI रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सुधार कॉस्ट एफिशिएंसी में तब्दील होगा क्योंकि ज्यादातर दरों को कम कर दिया गया है. इंश्योरेंस पर GST शून्य कर दिया गया है. GST हटाने से प्रीमियम में कमी आएगी और सस्टेनेबिलिटी में सुधार होगा. इससे दो तरह से मदद मिल सकती है, मौजूदा परिवार स्वास्थ्य बीमा में बीमित राशि बढ़ा सकते हैं और नए खरीदारों को स्वास्थ्य और टर्म बीमा खरीदने के लिए आकर्षित कर सकते हैं.