/SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! ATM से कैश निकालने पर अब देना होगा चार्ज, 1 अक्टूबर से बदलेंगे निकासी के नियम

Cash Withdrawal Rules : अगर आपका बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है और आप महीने में कई बार कैश निकालते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. बैंक ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाताधारकों के लिए नकदी निकासी से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है. ये बदलाव 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा. नए नियम के तहत एक महीने में तय संख्या से ज्यादा कैश निकालने पर ग्राहकों को शुल्क देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.
SBI के नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. इसके बाद BSBD खाते से हर महीने पहली चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी. अगर कोई ग्राहक एक महीने में चार से ज्यादा बार कैश निकालता है, तो अतिरिक्त निकासी पर ₹15 प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा. इसके अलावा ₹15 के चार्ज पर लागू GST भी अलग से देना होगा यानी अगर कोई ग्राहक एक महीने में 6 बार कैश निकालता है, तो पहली चार निकासी मुफ्त रहेंगी, जबकि पांचवीं और छठी निकासी पर ₹15-₹15 का शुल्क और लागू GST देना होगा.
BSBD यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट है. इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना न्यूनतम बैलेंस की शर्त के बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं. इस खाते में ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है.
खाताधारक को बेसिक RuPay ATM-कम-डेबिट कार्ड दिया जाता है
इस कार्ड पर वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है
खाते से शाखा या ATM के जरिए पैसे निकाले जा सकते हैं
इस खाते में चेकबुक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती
NEFT और RTGS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पैसे जमा करने पर फीस नहीं ली जाती है
निष्क्रिय खाते को दोबारा एक्टिव कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
अगर आप SBI में BSBD अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक अहम शर्त है. आपके नाम पर SBI में कोई दूसरा सेविंग्स अकाउंट नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास पहले से कोई बचत खाता है, तो BSBD अकाउंट खोलने के 30 दिनों के अंदर पुराने सेविंग्स अकाउंट को बंद करना होगा.
अगर आप BSBD खाते से महीने में कई बार कैश निकालते हैं, तो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले इस बदलाव को जरूर ध्यान में रखें. चार मुफ्त नकद निकासी पूरी होने के बाद अतिरिक्त निकासी पर आपको ₹15 प्रति ट्रांजैक्शन और उस पर लागू GST देना पड़ सकता है. इसलिए अगर आप BSBD अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और महीने में बार-बार नकदी निकालते हैं, तो बैंक के नए चार्ज को ध्यान में रखते हुए अपनी कैश निकासी की योजना बनाना बेहतर रहेगा.