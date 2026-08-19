/SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! ATM से कैश निकालने पर अब देना होगा चार्ज, 1 अक्टूबर से बदलेंगे निकासी के नियम

SBI के नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे. इसके बाद BSBD खाते से हर महीने पहली चार नकद निकासी मुफ्त रहेंगी. अगर कोई ग्राहक एक महीने में चार से ज्यादा बार कैश निकालता है, तो अतिरिक्त निकासी पर ₹15 प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज देना होगा. इसके अलावा ₹15 के चार्ज पर लागू GST भी अलग से देना होगा यानी अगर कोई ग्राहक एक महीने में 6 बार कैश निकालता है, तो पहली चार निकासी मुफ्त रहेंगी, जबकि पांचवीं और छठी निकासी पर ₹15-₹15 का शुल्क और लागू GST देना होगा.