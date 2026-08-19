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SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! ATM से कैश निकालने पर अब देना होगा चार्ज, 1 अक्टूबर से बदलेंगे निकासी के नियम

ये नया चार्ज SBI के बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट (Branch Channel) पर लागू होगा. इस खाते का प्रोडक्ट कोड 1011-1701 है. नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 19, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:24 PM IST
SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! ATM से कैश निकालने पर अब देना होगा चार्ज, 1 अक्टूबर से बदलेंगे निकासी के नियम
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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