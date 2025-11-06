Advertisement
SBI ने छुआ नया शिखर, ₹971.15 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा शेयर, मार्केट कैप $100 बिलियन के पार

 SBI के शेयरों में हाल के महीनों में जबरदस्त तेजी देखी गई है. पिछले एक महीने में शेयर 10% बढ़ा है, जबकि छह महीने में इसमें 23% की उछाल आई है. दो साल में SBI के शेयर 66% और पांच साल में 336% का रिटर्न दे चुके हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 01:29 PM IST
SBI Makes History : देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के शेयर ने गुरुवार को 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ नया इतिहास रच दिया. SBI का शेयर 1.47% चढ़कर ₹971.15 प्रति शेयर के साथ आल टाइम हाई पर पहुंच गया है, बैंक का मार्केट कैप ₹8.96 लाख करोड़ (यानी $100 बिलियन से अधिक) को पार कर गया है. SBI के शेयरों में हाल के महीनों में जबरदस्त तेजी देखी गई है. पिछले एक महीने में शेयर 10% बढ़ा है, जबकि छह महीने में इसमें 23% की उछाल आई है. दो साल में SBI के शेयर 66% और पांच साल में 336% का रिटर्न दे चुके हैं.

इस नई उपलब्धि के साथ SBI अब $100 बिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल होने वाली भारत की छठी कंपनी बन गई है. इस लिस्ट में सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ($228.7 बिलियन) है. इसके बाद HDFC बैंक ($183.6 बिलियन), भारती एयरटेल ($140.3 बिलियन), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ($124.8 बिलियन), और ICICI बैंक ($108.5 बिलियन) शामिल हैं.

SBI Q2 नतीजे (FY26)

SBI ने सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी के साथ ₹20,159.67 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया. इस मुनाफे में ₹4,593 करोड़ का योगदान Yes Bank में 13.18% हिस्सेदारी बेचने से मिला है. बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 3.28% बढ़कर ₹42,985 करोड़ रही, जबकि प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट (PPOP) 6.8% घटकर ₹27,310.92 करोड़ रहा है. बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) Q2FY26 में 2.97% और घरेलू NIM 3.09% पर रहा है.

SBI की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखा गया. बैंक का ग्रॉस NPA रेश्यो घटकर 1.73% (पिछली तिमाही में 1.83%) और नेट NPA घटकर 0.42% (पिछली तिमाही में 0.47%) रह गया  है. बैंक का कुल बिजनेस ₹100 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जिसमें ₹55.9 लाख करोड़ डिपॉज़िट और ₹44.2 लाख करोड़ एडवांस शामिल हैं.

क्या SBI के शेयर खरीदने चाहिए?

Emkay ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आनंद दामा का कहना है कि बैंक की मार्जिन स्थिति स्थिर रहने की उम्मीद है. हालिया CRR कटौती से बैंक को कुछ राहत मिलेगी, जबकि संभावित रेट कट्स का असर सीमित रहेगा. Emkay Global ने SBI के Q2 नतीजों को देखते हुए बैंक की अर्निंग्स एस्टीमेट्स 3-5% तक बढ़ाई हैं और उम्मीद जताई है कि SBI 1.0% - 1.1% RoA और 15% - 16% RoE दर्ज कर सकता है.

ब्रोकरेज हाउस ने SBI पर अपना ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखा है और शेयर का नया टारगेट ₹1,100 प्रति शेयर तय किया है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

