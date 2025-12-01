Advertisement
SBI Share Price: 2025 में SBI के शेयर की छलांग, दर्ज की 25% की तेजी! एक्‍सपर्ट से जानें-साल 2026 में क्‍या रहेगा हाल?

Share Market Tips: प्राइवेट और पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों में साल 2025 के दौरान एसबीआई ने सबसे ज्‍यादा ग्रोथ दर्ज की है. एक्‍सपर्ट का अनुमान है क‍ि आने वाले साल में भी देश के सबसे बड़े बैंक के शेयर में तेजी का स‍िलस‍िला जारी रहेगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:25 PM IST
SBI Share Price: पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयर ने इस साल धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की. साल 2025 में अभी तक 25% की तेजी आई है, इस ल‍िहाज से बैंक के शेयर ने प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया. साल 2023 में 5% और 2024 में 23% की ग्रोथ के बाद यह लगातार पांचवां साल है जब शेयर में तेजी देखी गई. एक्सपर्ट का कहना है मजबूत कमाई, बेहतर लोन क्‍वाल‍िटी और क्रेडिट ग्रोथ की वजह से साल 2026 में भी रैली जारी रह सकती है.

एसबीआई के शेयर की कीमत 979 रुपये

मौजूदा समय में एसबीआई के शेयर की कीमत 979 रुपये के करीब है. लेकिन इसका टारगेट 1100-1170 तक का है. क्या आने वाले समय में भी यह ट्रेंड बरकरार रहेगा? एसबीआई (SBI) का शेयर साल 2025 के दौरान एकदम रॉकेट की तरह चढ़ा. ईटी की रिपोर्ट के अनुवसार निफ्टी में प्राइवेट सेक्टर के सभी बड़े बैंकों को पछाड़ते हुए एसबीआई ने 25% की बढ़त हासिल की. साल 2023 की सुस्त 5% ग्रोथ और 2024 की 23% तेजी के बाद यह सबसे इम्प्रेसिव रन है. बैंक के बड़े इनवेस्टर बेस और लॉयल कस्टमर्स की वजह से यह डोमिनेंट पोजीशन में है.

SBI लॉन्ग-टर्म इनवेस्टर्स का फेवरेट बनेगा!
एक्सपर्ट का मानना है क‍ि ये शिफ्ट मोमेंटम का साइनल है. अब SBI लॉन्ग-टर्म इनवेस्टर्स का फेवरेट बनेगा. बैंक की क्रेडिट डिमांड हेल्दी बनी हुई है. प‍िछले द‍िनों हुई जीएसटी कटौती से कंजम्पशन और बढ़ेगा, जो क‍ि बैंकों के लिए अच्छा है. आरबीआई (RBI) का अनुमान है क‍ि FY26 में जीडीपी (GDP) 6.8% और FY27 में 6.6% ग्रो करेगी. FY26 के दूसरे हाफ में सिस्टमिक लोन ग्रोथ 11-12% रहने की उम्मीद है. एसबीआई (SBI) के पास स्ट्रक्चरल एडवांटेज है और इसका CASA रेशियो 36.9% है, जो क‍ि लो-कॉस्ट फंडिंग देता है. टोटल डिपॉजिट में 22% और CASA में 23% मार्केट शेयर है.

सितंबर त‍िमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 7 बेसिस प्‍वाइंट बढ़ा, क्योंकि ड‍िपॉज‍िट रीप्राइसिंग और लायबिलिटी मैनेजमेंट बेहतर हुआ. CASA रेशियो 36.9% पर स्टेबल है. जानकारों का कहना है क‍ि SBI की 43 लाख करोड़ रुपये की लोन बुक (23-24% का है, क्रेडिट कॉस्ट महज 50 bps और ग्रोथ 12-14%. FY27 में EPS 85 रुपये और बुक वैल्यू 585 रुपये अनुमानित है. एक साल में शेयर के 1150 रुपये पर पहुंचने का टारगेट है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज की तरफ से पाठकों को क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.) 

