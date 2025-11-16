SBI में बैंक अकाउंट, 1 दिसंबर से नहीं भेज पाएंगे पैसे, बंद होने वाली है ये सर्विस, बैंक ने बताया फंड ट्रांसफर का तरीका

SBI Alert: अगर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में आपका बैंक अकाउंट है तो आपके के लिए दो तारीख बहुत खास है. 16 नवंबर यानी आज एसबीई की कई सर्विस अस्थाई तौर पर बंद रही.
Trending Photos
SBI Bank shutdown service: अगर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में आपका बैंक अकाउंट है तो आपके के लिए दो तारीख बहुत खास है. 16 नवंबर यानी आज एसबीई की कई सर्विस अस्थाई तौर पर बंद रही. वहीं 30 नवंबर के बाद से बैंक की एक सर्विस स्थाई तौर पर बंद हो जाएगी.
16 नवंबर को बंद रही सर्विस
एसबीआई की यूपीआई, आईएमपीएस, YONO, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS की सर्विस 16 नवंबर, 2025 की रात करीब 95 मिनट के लिए बंद रही. बैंक की ओर से इस बारे में ग्राहकों को पहले से जानकारी दी थी. सिस्टम मेंटिनेंस के लिए बैंक की ओर से 16 नवंबर की रात 01:10 बजे से 02:45 बजे तक बैंक की इन सर्विसेस को बंद रखा गया. वहीं 1 घंटे तक एटीएम सर्विसेज को भी बंद रखा गया. इस दौरान ATM से कैश विड्रॉल नहीं किया जा सका. ये सर्विस तो अस्थाई तौर पर रुकी थी, लेकिन कुछ सेवाओं को बैंक ने स्थाई तौर पर बंद कर दिया है.
1 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद
एसबीआई 1 दिसंबर से mCASH फीचर को बंद करने जा रहा है. बैंक ने साफ कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद mCASH की सर्विस उपलब्ध वहीं होगी. एसबीआई खाताधारक OnlineSBI और YONO Lite के जरिए mCASH से ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा. बता दें कि SBI की mCASH सर्विस खाताधारकों को तेजी से और बड़ी आसानी से पैसे ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है. एसबीआई की इस सर्विस के जरिए सिर्फ मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर आप पैसे भेज सकते हैं. इस सर्विस से जरिए ग्राहकों को छोटे ट्रांजैक्शनों में आसानी होती है. बैंक ने अब इस सेवा को बंद करने का फैसला किया है. भारतीय स्टेट बैंक ने इस सेवा को बंद करने के संबंध में ग्राहकों को जानकारी दे दी है. वहीं वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी है. इस जानकारी के मुताबिक 30 नवंबर 2025 के बाद mCASH सेवा उपलब्ध नहीं होगी.
क्यों बंद हो रही है एसबीआई की ये सर्विस
बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए mCASH सेवा को बंद किया जा रहा है. mCASH ट्रांजैक्शन का पुराना तरीका है.अब इसे बंद कर नए तरीकों जैसे UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है.