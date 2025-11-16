Advertisement
trendingNow13005925
Hindi Newsबिजनेस

SBI में बैंक अकाउंट, 1 दिसंबर से नहीं भेज पाएंगे पैसे, बंद होने वाली है ये सर्विस, बैंक ने बताया फंड ट्रांसफर का तरीका

SBI Alert:  अगर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में आपका बैंक अकाउंट है तो आपके के लिए दो तारीख बहुत खास है. 16 नवंबर यानी आज एसबीई की कई सर्विस अस्थाई तौर पर बंद रही.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 16, 2025, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI में बैंक अकाउंट, 1 दिसंबर से नहीं भेज पाएंगे पैसे, बंद होने वाली है ये सर्विस, बैंक ने बताया फंड ट्रांसफर का तरीका

SBI Bank shutdown service: अगर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में आपका बैंक अकाउंट है तो आपके के लिए दो तारीख बहुत खास है. 16 नवंबर यानी आज एसबीई की कई सर्विस अस्थाई तौर पर बंद रही. वहीं 30 नवंबर के बाद से बैंक की एक सर्विस स्थाई तौर पर बंद हो जाएगी.  

16 नवंबर को बंद रही सर्विस  

एसबीआई की यूपीआई, आईएमपीएस, YONO, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS की सर्विस 16 नवंबर, 2025 की रात करीब 95 मिनट के लिए बंद रही. बैंक की ओर से इस बारे में ग्राहकों को पहले से जानकारी दी थी. सिस्टम मेंटिनेंस के लिए बैंक की ओर से 16 नवंबर की रात 01:10 बजे से 02:45 बजे तक बैंक की इन सर्विसेस को बंद रखा गया.  वहीं 1 घंटे तक एटीएम सर्विसेज को भी बंद रखा गया.  इस दौरान ATM से कैश विड्रॉल नहीं किया जा सका. ये सर्विस तो अस्थाई तौर पर रुकी थी, लेकिन कुछ सेवाओं को बैंक ने स्थाई तौर पर बंद कर दिया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

1 दिसंबर से हमेशा के लिए बंद  

 एसबीआई  1 दिसंबर से mCASH फीचर को बंद करने जा रहा है. बैंक ने साफ कर दिया है कि 30 नवंबर 2025 के बाद mCASH की सर्विस उपलब्ध वहीं होगी. एसबीआई खाताधारक OnlineSBI और YONO Lite के जरिए mCASH से ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा. बता दें कि SBI की mCASH सर्विस खाताधारकों को तेजी से और बड़ी आसानी से पैसे ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है. एसबीआई की इस सर्विस के जरिए सिर्फ मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालकर आप पैसे भेज सकते हैं. इस सर्विस से जरिए ग्राहकों को छोटे ट्रांजैक्शनों में आसानी होती है. बैंक ने अब इस सेवा को बंद करने का फैसला किया है. भारतीय स्टेट बैंक ने इस सेवा को बंद करने के संबंध में ग्राहकों को जानकारी दे दी है. वहीं वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी दी है. इस जानकारी के मुताबिक  30 नवंबर 2025 के बाद mCASH सेवा उपलब्ध नहीं होगी.  

क्यों बंद हो रही है एसबीआई की ये सर्विस 

बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए mCASH सेवा को बंद किया जा रहा है. mCASH ट्रांजैक्शन का पुराना तरीका है.अब इसे बंद कर नए तरीकों जैसे  UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

SBI

Trending news

मंदिर में गायब हुए जूते, उलटे पैर थाने पहुंचा शख्स; दर्ज हुई FIR
bengaluru news
मंदिर में गायब हुए जूते, उलटे पैर थाने पहुंचा शख्स; दर्ज हुई FIR
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो