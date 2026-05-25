State Bank of India: ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने पहले देशभर में अपनी मांगों को लेकर 25 और 26 मई को हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था. लेकिन अब कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल को टाल दिया है.
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SBI Customers Alert: अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में आज कुछ काम है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, एसबीआई (SBI) के करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर आई है. यदि आप भी इस हफ्ते सोमवार और मंगलवार को बैंक के कामकाज को लेकर परेशान हो रहे थे तो अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. पहले ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) की तरफ से दो दिन (25 और 26 मई 2026) को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था. लेकिन अब एआईएसबीआईएसएफ (AISBISF) ने दो दिन की प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल टाल दिया है.
हड़ताल टालने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस दौरान बैंक की सभी ब्रांच में कामकाज पूरी तरह सामान्य रहेगा और करोड़ों ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. एसबीआई ने एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि देशभर में उसकी सभी ब्रांच 25 और 26 मई को दोनों दिन खुली रहेंगी. बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि स्टाफ फेडरेशन ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल टाल दिया है.
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हड़ताल को टाले जाने के बाद 25 और 26 मई को सभी ब्रांच आम दिनों की तरह ही काम करेंगी. इसके साथ ही कस्टमर को हर तरह की रेगुलर बैंकिंग सर्विस मिलती रहेंगी. आपको बता दें देशभर में एसबीआई की 22,500 ब्रांच और 63,500 से ज्यादा एटीएम का नेटवर्क मौजूद है. बैंक के डिजिटल ऐप 'योनो' (YONO) के ही करीब साढ़े आठ करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के देश और दुनियाभर में 52 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं.
एसबीआई कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान अपनी कई मांगों को लेकर किया था. इसमें सबसे अहम मुद्दा यह था कि बैंकों की ब्रांच में हथियारों से लैस सुरक्षा गार्डों (Armed Guards) की भारी कमी का था. यूनियन का कहना था कि लगातार हो रहे रिटायरमेंट और प्रमोशन की वजह से सुरक्षाकर्मियों की संख्या काफी कम हो गई है. इससे कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंक की संपत्ति की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है. हालांकि, हड़ताल टलने से पहले बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचने के लिए एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप और यूपीआई जैसे डिजिटल मोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी.
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