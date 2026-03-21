HDFC: देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के दोनों बैंक इन दिनों चर्चा में हैं. एचडीएफसी बैंक की चर्चा उसके पार्ट टाइम चेयरमैन की तरफ से इस्तीफा दिये जाने पर हो रही है. वहीं, एसबीआई को 6338 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है.
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SBI Tax Notice: एचडीएफसी बैंक से इस्तीफे और तीन बड़े अधिकारियों को निकाले जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) से जुड़ा भी एक मामला सामने आया है. जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हजारों करोड़ की टैक्स डिमांड वाला नोटिस मिला है. बैंक की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में इस बारे में बताया गया. बैंक की तरफ से बताया गया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY 2023-24) के लिए 6,338 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस आया है. इसमें ब्याज की राशि भी शामिल है.
यह डिमांड स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद अलग-अलग डिसअलाउंस (कुछ खर्चों को मान्य नहीं करने) की वजह से लगाई गई है. एसबीआई की तरफ से बताया गया कि इस तरह के टैक्स मामले पिछले कई साल से अदालत में लंबित हैं. यह कोई नया या अलग मामला नहीं बल्कि पुरानी जांच का ही हिस्सा है. रकम बड़ी होने और मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होने के कारण बैंक की तरफ से इस बारे में शेयरहोल्डर्स को जानकारी दी गई.
यह ऑर्डर 19 मार्च 2026 को जारी हुआ है. यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(3), 144C(3) और 144B के तहत आया है. इनवेस्टिगेशन यूनिट ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कुछ मदों को अस्वीकार कर दिया है, जिससे टैक्स और ब्याज बढ़ गया है. एसबीआई (SBI) की तरफ से भरोसा दिलाया गया कि इस डिमांड से बैंक के कामकाज या बिजनेस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा. बैंक अपील करेगा और तय समयसीमा में संबंधित अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगी. बैंक मजबूत स्थिति में है और इसे कानूनी तरीके से चुनौती देगा.
एसबीआई का शेयर शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई और एनएसई पर हरे निशान के साथ बंद हुआ. कारोबारी सत्र के अंत में यह शेयर करीब एक प्रतिशत की तेजी के साथ 1058 रुपये पर बंद हुआ. शेयर का 52 हफ्ते का लो लेवल 730.95 रुपये और हाई लेवल 1,234 रुपये का है. बैंक का मार्केट कैप 9,76,968 करोड़ रुपये हो गया है.