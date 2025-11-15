Advertisement
बस कुछ द‍िन और... 1 द‍िसंबर से पैसा भेजने की यह सर्व‍िस को बंद कर देगा SBI, कैसे होगा मनी ट्रांसफर?

mCASH Service Last Date: अगर आप भी अभी तक OnlineSBI और योनो लाइट (YONO Lite) के जर‍िये mCASH पर पैसे भेजने की सुव‍िधा यूज करते हैं तो अब इसे कुछ ही द‍िन इस्‍तेमाल कर पाएंगे. जी हां, 1 द‍िसंबर से एसबीआई इस सुव‍िधा को ड‍िसकंटीन्‍यू कर रहा है. 

Nov 15, 2025, 01:13 PM IST
SBI mCASH Service: अगर आपका खाता भी पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, एसबीआई (SBI) की तरफ से घोषणा की गई है क‍ि 30 नवंबर 2025 के बाद ऑनलाइन एसबीआई (OnlineSBI) और योनो लाइट (YONO Lite) पर mCASH भेजने और क्लेम करने की सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाएगी. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि ग्राहक अब mCASH के जरिये ब‍िना बेनिफिशियरी रजिस्टर किये पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा ग्राहक न ही mCASH ल‍िंक या ऐप से फंड क्लेम कर सकेंगे.

पसंदीदा डिजिटल ऑप्‍शन अपनाने की अपील की

एसबीआई (SBI) की तरफ से ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट पर मैसेज जारी कर ग्राहकों से यूपीआई (UPI), आईएमपीएस (IMPS), एनईएफटी (NEFT), आरटीजीएस (RTGS) जैसे स‍िक्‍योर और पसंदीदा डिजिटल ऑप्‍शन अपनाने की अपील की गई है. SBI की वेबसाइट पर जारी संदेश में ल‍िखा गया 'mCASH (भेजना और क्लेम करना) सुविधा 30.11.2025 के बाद OnlineSBI और YONO Lite में उपलब्ध नहीं रहेगी. कृपया थर्ड पार्टी के बेनिफिशियरी को पैसे भेजने के लिए UPI, IMPS, NEFT, RTGS आद‍ि को यूज करें.' यह बदलाव कस्‍टमर को ज्‍यादा सुरक्ष‍ित और फास्‍ट डिजिटल पेमेंट स‍िस्‍टम की तरफ से ले जाने की कोश‍िश है.

कैसे यूज होता था mCASH ऐप?
mCASH ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद MPIN रज‍िस्‍टर करना पड़ता था. रजिस्टर्ड MPIN से लॉगइन कर कस्‍टमर ऐप का यूज करते थे. यह सुविधा खासतौर पर ऐसे लोगों के ल‍िए शुरू की गई थी, जो बिना बेनिफिशियरी रजिस्टर किये तुरंत पैसे ट्रांसफर करने या अकाउंट में प्राप्‍त करना चाहते थे.

mCASH की खास सुविधाएं क्‍या हैं?
इसमें SBI कस्‍टमर की तरफ से 8 प्‍वाइंट का पासकोड यूज कर भेजे गए फंड को क्लेम किया जा सकता था. क्लेम किये गए फंड को किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता था. बार-बार यूज करने के ल‍िये अकाउंट नंबर और IFSC को फेवरेट में सेव कर सकते थे. mCASH यूज करने वाले कस्‍टमर इसके बंद होने के बाद अब SBI, UPI के जरिये ‘BHIM SBI Pay’ ऐप से आसानी से पैसे ट्रांसफर करने और र‍िसीव करने का काम कर सकते हैं. यह UPI में शामिल सभी बैंक के अकाउंटहोल्‍डर्स को स्मार्टफोन से पैसे भेजने, र‍िसीव करने, बिल पेमेंट, रिचार्ज और शॉपिंग की सुविधा देता है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

SBI

