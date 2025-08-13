SBI के करोड़ों कस्‍टमर के लि‍ए बड़ी खबर, 15 अगस्‍त से ऐसे ट्रांजेक्‍शन पर लगेगा चार्ज; पूरी ड‍िटेल जान‍िए
SBI Transaction Charges: देश के पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक ने ट्रांजेक्‍शन पर लगने वाले चार्ज को र‍िवाइज क‍िया है. इस बदलाव का पहला असर र‍िटेल कस्‍टमर पर 15 अगस्‍त से पड़ेगा. इसके बाद कॉर्पोरेट कस्‍टमर के ल‍िए यह बदलाव 8 स‍ितंबर से लागू होगा. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:19 PM IST
SBI Latest News: अगर आपका अकाउंट भी एसबीआई (SBI) में है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, देश के सबसे बड़े पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक की तरफ से दी जानकारी में बताया गया क‍ि र‍िटेल कस्‍टमर के ल‍िए इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) पर लगने वाले चार्ज 15 अगस्त से र‍िवाइज हो जाएंगे. हालांक‍ि कॉर्पोरेट कस्‍टमर के लि‍ए यह बदलाव 8 सितंबर से लागू क‍िया जाएगा. एसबीआई (SBI) की तरफ से क‍िये जाने वाले इन बदलावों का असर बैंक के करीब 40 करोड़ कस्‍टमर पर पड़ेगा.

25000 तक के ट्रांजेक्‍शन पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं

र‍िटेल कस्‍टमर के लि‍ए इंटरनेट बैंकिंग और योनो (YONO) ऐप के जर‍िये 25,000 रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. लेकिन यद‍ि आप इससे ज्‍यादा पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांजेक्‍शन पर चार्ज ल‍िया जाएगा. 25,000 रुपये से ऊपर एक लाख रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर 2 रुपये+जीएसटी चार्ज लगेगा. एक लाख से दो लाख रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर 6 रुपये + जीएसटी लगेगा. वहीं दो लाख से ज्‍यादा यानी 5 लाख रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पनर 10 रुपये+जीएसटी लगाया जाएगा.

ब्रांच में जाने पर बदल जाएंगे न‍ियम
जब आप क‍िसी भी ब्रांच में जाकर ट्रांजेक्‍शन करेंगे तो 1,000 रुपये तक के लेनदेन पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. इसके बाद 1,000 से 10,000 रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर 2 रुपये + जीएसटी लगेगा. इसी तरह 10,000 से 25,000 रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर 4 रुपये + जीएसटी लगेगा. 25,000 से एक लाख रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर 4 रुपये + जीएसटी चार्ज लगेगा. एक लाख से दो लाख रुपये तक के ट्रांजेक्‍शन पर 12 रुपये + जीएसटी चार्ज लगेगा. दो लाख से 5 लाख पर यह 20 रुपये + जीएसटी चार्ज होगा.

ऐसे खाताधारकों के लि‍ए बनी रहेगी छूट
एसबीआई (SBI) ने कुछ खास सैलरी अकाउंट के ल‍िए ऑनलाइन मोड से किये गए आईएमपीएस (IMPS) ट्रांजेक्‍शन पर लगने वाले चार्ज को भी हटा दिया गया है. ऐसे अकाउंट में डिफेंस सैलरी पैकेज, पुलिस सैलरी पैकेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज और शौर्य फैमिली पेंशन अकाउंट शामिल हैं. कॉरपोरेट कस्‍टमर के लि‍ए भी इन बदलावों को लागू क‍िया गया है और ये 8 सितंबर से प्रभावी होंगे.

कॉर्पोरेट कस्‍टमर के लिए ट्रांजेक्‍शन पर लगने वाले चार्ज र‍िटेल कस्‍टमर वाले ही हैं. हालांकि, कुछ करंट अकाउंट (current accounts) जैसे गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, और रोडियम के साथ ही सरकारी विभागों और कानूनी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन मोड से किये गए आईएमपीएस (IMPS) ट्रांजेक्‍शन पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

SBI

;