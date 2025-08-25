SBI Demand From RBI: देश के सबसे बड़े पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंक एसबीआई (SBI) ने र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) से बैंकों के अधिग्रहण के लिए फाइनेंस‍िंग की अनुमति देने की बात कही है. मौजूदा समय में भारतीय बैंकों के मर्जर और अधिग्रहण के लिए लोन देने की अनुमति नहीं है. इस नियम के कारण कंपनियां आमतौर पर दूसरे कारोबार को खरीदने का प्‍लान बनाते समय नॉन-बैंक‍िंग फाइनेंश‍ियल इंस्‍टीट्यूट का रुख करती हैं या बॉन्ड के जर‍िये पैसा जुटाती हैं.

फाइनेंस‍िंग की अनुमति देने पर सोचने का अनुरोध

फिक्की और आईबीए की तरफ से आयोजित एफआईबीएसी 2025 (FIBAC 2025) प्रोग्राम में एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि शुरुआत में बड़ी ल‍िस्‍टेड कंपनियों के लिए एसबीआई (SBI) ने आरबीआई (RBI) से अधिग्रहण के लिए फाइनेंस‍िंग की अनुमति देने पर सोचने का अनुरोध किया है. शेट्टी ने इवेंट को लेकर कहा कि हम सम्मेलन के लिए एक समसामयिक विषय चुनने के लिए उत्सुक थे, ताकि प्रतिभागियों को सम्मेलन के पूरे सब्‍जेक्‍ट से जुड़े प्रासंगिक क्षेत्रों में दो दिवसीय विचार-विमर्श के अंत में नए विचार प्राप्त हों.

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए इस साल का टॉप‍िक 'चार्टिंग न्यू फ्रंटियर्स' काफी अहम है. पैनल चर्चा को भी उन सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जो बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेट वर्ल्‍ड की क्षमता को सामने लाने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा, 'हम एक ऐसे परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं, जो अगले 20-25 साल के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे अहम हो सकता है. अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च विकास क्षमता और एक स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टिकोण 'विकसित भारत' के साथ, देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है.'

उन्होंने कहा कि यह समावेशी विकास को गति देने, ग्‍लोबल कॉम्‍पटीशन को बढ़ाने और एक समृद्ध और सस्टेनेबल भविष्य को आकार देने का समय है. एसबीआई (SBI) की ओर से यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों (PSB) ने अच्‍छा प्रॉफ‍िट और अच्‍छी बैलेंस शीट दर्ज की है. कुल मिलाकर, 12 पब्‍ल‍िक सेक्‍टर बैंकों ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 44,218 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रॉफ‍िट दर्ज क‍िया, यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत ज्‍यादा है.

इसमें अकेले एसबीआई का योगदान 43 प्रतिशत रहा, जिसका नेट प्रॉफ‍िट 19,160 करोड़ रुपये रहा. अप्रैल-जून तिमाही में 19160 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफ‍िट के साथ जो फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 की पहली तिमाही की तुलना में 12 प्रतिशत ज्‍यादा था, एसबीआई शीर्ष पर रहा. साइज और प्रॉफ‍िट के मामले में देश का सबसे बड़ा ऋणदाता अभी भी सार्वजनिक बैंकिंग बाजार को नियंत्रित करता है. पिछले तीन फाइनेंश‍ियल ईयर (FY 23 से FY 25) में पब्‍ल‍िक सेक्‍टर ने अपने पूंजी बेस को मजबूत करने और लोन वृद्धि को समर्थन देने के लिए इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए जुटाए.

वित्त मंत्रालय इस सप्ताह इन बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिति और विकास के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. अगर आरबीआई एसबीआई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो अधिग्रहण के जरिए विस्तार की तलाश कर रही भारतीय कंपनियों के लिए वित्तपोषण का एक नया विकल्प खुल सकता है.