/SBI Senior Citizen FD vs ICICI Bank Senior Citizen FD: ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज?

SBI Senior Citizen FD vs ICICI Bank Senior Citizen FD: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और ICICI बैंक सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रिटायरमेंट के बाद गारंटीड रिटर्न चाहने वाले लोगों के बीच लोकप्रिय निवेश विकल्प हैं. दोनों योजनाएं फिक्स्ड ब्याज दर, ब्याज भुगतान के कई विकल्प और बैंक डिपॉजिट की सिक्योरिटी देती हैं.
अगर आप ₹5 लाख, ₹15 लाख या ₹25 लाख का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां जानिए दोनों फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं में आपको सालाना कितना ब्याज मिलेगा और वर्तमान में कौन सा बैंक बेहतर रिटर्न दे रहा है.
नीचे दिए गए कैलकुलेशन में नवीनतम ब्याज दरों के आधार पर ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर मिलने वाले सालाना ब्याज की तुलना की गई है. ये मैच्योरिटी राशि नहीं है, क्योंकि बैंक मासिक, तिमाही और क्युमुलेटिव ब्याज भुगतान सहित अलग-अलग ऑप्शन देते हैं.
ब्याज दर: 7.05 प्रतिशत प्रति वर्ष
लागू अवधि: 5 साल से 10 साल तक
अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं
मासिक, तिमाही और संचयी ब्याज भुगतान के विकल्प उपलब्ध हैं
समय से पहले निकासी की सुविधा लागू पेनल्टी के साथ उपलब्ध है
ब्याज दर: 7.10 प्रतिशत प्रति वर्ष (3 साल 1 दिन से 5 साल की अवधि वाली जमा पर)
अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं
मासिक, तिमाही और संचयी ब्याज भुगतान के विकल्प उपलब्ध हैं
समय से पहले निकासी बैंक के लागू नियमों और शर्तों के अनुसार की जा सकती है
SBI सीनियर सिटीजन FD में ₹5 लाख के निवेश पर सालाना ₹35,250 का ब्याज मिलता है, जबकि ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD में यही निवेश करने पर ₹35,500 का सालाना ब्याज मिलेगा.
SBI सीनियर सिटीजन FD: ₹35,250
ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD: ₹35,500
अंतर: ICICI बैंक हर साल ₹250 ज्यादा ब्याज देता है
SBI सीनियर सिटीजन FD में ₹15 लाख के निवेश पर सालाना ₹1,05,750 का ब्याज मिलता है, जबकि ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD से ₹1,06,500 का ब्याज मिलेगा.
SBI सीनियर सिटीजन FD: ₹1,05,750
ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD: ₹1,06,500
अंतर: ICICI बैंक हर साल ₹750 ज्यादा कमाई कराता है
SBI सीनियर सिटीजन FD में ₹25 लाख के निवेश पर सालाना ₹1,76,250 का ब्याज मिलता है, जबकि ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD में ₹1,77,500 का ब्याज मिलेगा.
SBI सीनियर सिटीजन FD: ₹1,76,250
ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD: ₹1,77,500
अंतर: ICICI बैंक हर साल ₹1,250 ज्यादा ब्याज देता है
मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD, SBI सीनियर सिटीजन FD की तुलना में ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर थोड़ा ज्यादा सालाना रिटर्न दे रही है. हालांकि, दोनों के बीच सालाना कमाई का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. निवेश का फैसला लेने से पहले लागू अवधि, ब्याज भुगतान के विकल्प, समय से पहले निकासी के नियम और ब्याज आय पर लगने वाले टैक्स की तुलना जरूर करें. ऐसी FD का चुनाव करें जो आपकी आय की जरूरतों और रिटायरमेंट के वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से बेहतर हो, ताकि आपकी बचत का अधिकतम फायदा मिल सके.