/SBI Senior Citizen FD vs ICICI Bank Senior Citizen FD: ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज?

मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर ICICI बैंक सीनियर सिटीजन FD, SBI सीनियर सिटीजन FD की तुलना में ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर थोड़ा ज्यादा सालाना रिटर्न दे रही है. हालांकि, दोनों के बीच सालाना कमाई का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. निवेश का फैसला लेने से पहले लागू अवधि, ब्याज भुगतान के विकल्प, समय से पहले निकासी के नियम और ब्याज आय पर लगने वाले टैक्स की तुलना जरूर करें. ऐसी FD का चुनाव करें जो आपकी आय की जरूरतों और रिटायरमेंट के वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से बेहतर हो, ताकि आपकी बचत का अधिकतम फायदा मिल सके.