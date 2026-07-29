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SBI Senior Citizen FD vs ICICI Bank Senior Citizen FD: ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज?

अगर आप ₹5 लाख, ₹15 लाख या ₹25 लाख की FD कराने का प्लान बना रहे हैं, तो निवेश से पहले जान लें कि SBI और ICICI बैंक की सीनियर सिटीजन FD में आपको कितना वार्षिक ब्याज मिलेगा. साथ ही देखें कि मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से कौन सा बैंक ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 29, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:51 PM IST
SBI Senior Citizen FD vs ICICI Bank Senior Citizen FD: ₹5 लाख, ₹15 लाख और ₹25 लाख के निवेश पर कहां मिलेगा ज्यादा ब्याज?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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