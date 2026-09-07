/निवेश और निर्यात से मिलेगी भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, FY27 में 7% से ऊपर रह सकती है GDP ग्रोथ

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े भी उत्साहजनक रहे हैं. इस दौरान रियल GDP ग्रोथ 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई. खास बात ये रही कि इस वृद्धि में खपत के मुकाबले निवेश और निर्यात की भूमिका ज्यादा रही. पहली तिमाही में सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी निवेश और निर्यात, दोनों में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं, उपभोग व्यय 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आधार अब ज्यादा उत्पादक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है.