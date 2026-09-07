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निवेश और निर्यात से मिलेगी भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, FY27 में 7% से ऊपर रह सकती है GDP ग्रोथ

निवेश और निर्यात में तेजी के दम पर भारत की GDP ग्रोथ FY27 में 7% से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि मजबूत कॉर्पोरेट निवेश भी अर्थव्यवस्था को सहारा देगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 07, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:24 PM IST
निवेश और निर्यात से मिलेगी भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, FY27 में 7% से ऊपर रह सकती है GDP ग्रोथ
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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