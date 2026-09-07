/निवेश और निर्यात से मिलेगी भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, FY27 में 7% से ऊपर रह सकती है GDP ग्रोथ

Indian Economy : भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 में भी मजबूत रफ्तार बनाए रख सकती है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत से ऊपर रहने की संभावना है. निवेश और निर्यात में तेजी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है.
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (SBIFM) रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा कोई बड़ा नकारात्मक झटका नहीं आता है, तो वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ 7 प्रतिशत से ज्यादा रह सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत निवेश गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुधार से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाली तिमाहियों में भारत की नॉमिनल GDP ग्रोथ 12 प्रतिशत से अधिक रह सकती है. हालांकि, महंगाई और दुनिया भर में ऊंची कमोडिटी कीमतों के चलते ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं.
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आने वाले समय में अपनी मौजूदा न्यूट्रल नीति से धीरे-धीरे सख्त रुख अपना सकता है. वित्त वर्ष 2026-27 में कुल मिलाकर करीब 50 बेसिस प्वाइंट्स यानी 0.50 प्रतिशत की ब्याज दर बढ़ोतरी हो सकती है. अगर महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो वास्तविक ब्याज दरों में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के आंकड़े भी उत्साहजनक रहे हैं. इस दौरान रियल GDP ग्रोथ 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई. खास बात ये रही कि इस वृद्धि में खपत के मुकाबले निवेश और निर्यात की भूमिका ज्यादा रही. पहली तिमाही में सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी निवेश और निर्यात, दोनों में करीब 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई. वहीं, उपभोग व्यय 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इससे संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आधार अब ज्यादा उत्पादक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले समय में घरेलू नीतिगत प्रोत्साहनों का असर धीरे-धीरे कम हो सकता है. वहीं, उपभोग की रफ्तार भी सीमित रह सकती है. ऐसे में अर्थव्यवस्था की आगे की ग्रोथ काफी हद तक निवेश और वैश्विक व्यापार पर निर्भर करेगी. कॉर्पोरेट निवेश को लेकर भी रिपोर्ट में सकारात्मक अनुमान जताया गया है. BSE-500 कंपनियों का कैपेक्स वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 11 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है. इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में इन कंपनियों ने करीब 10.4 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश किया था.
(IANS के इनपुट के साथ)