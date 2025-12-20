SEBI ने चलाया चाबुक, 4 लोगों पर ₹50 लाख का जुर्माना, GG इंजीनियरिंग कनेक्शन ने बढ़ाई हलचल

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसSEBI ने चलाया चाबुक, 4 लोगों पर ₹50 लाख का जुर्माना, GG इंजीनियरिंग कनेक्शन ने बढ़ाई हलचल

इस आदेश में कहा गया है कि इस योजना के तहत चार लोगों ने GGENGG के शेयरों में आर्टिफिशियल वॉल्यूम बनाया. इसके अलावा रेखा भंडारी और सुनील भंडारी ने ऑर्डर स्पूफिंग की, जिससे GGENG के शेयरों में ट्रेडिंग का गुमराह करने वाला माहौल बना. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:52 PM IST
SEBI Action : मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने G G इंजीनियरिंग के शेयरों में हेरफेर से जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने के लिए चार लोगों पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाया है. मनीष मिश्रा, सुनील भंडारी, रेखा भंडारी और अंशु मिश्रा को ये जुर्माना एक साथ और अलग-अलग देना होगा.

SEBI के आदेश में क्या कहा गया?

SEBI के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अमित कपूर ने कहा, 'मनीष मिश्रा ने अंशु मिश्रा, रेखा भंडारी, सुनील भंडारी के साथ मिलकर एक योजना बनाई. जिसके तहत उन्होंने YouTube चैनलों पर झूठे और गुमराह करने वाले वीडियो अपलोड करके निवेशकों को GGENG (GG इंजीनियरिंग) के शेयर खरीदने के लिए उकसाया.'

निवेशकों को कैसे किया गुमराह? 

इस आदेश में कहा गया है कि इस योजना के तहत चार लोगों ने GGENGG के शेयरों में आर्टिफिशियल वॉल्यूम बनाया. इसके अलावा रेखा भंडारी और सुनील भंडारी ने ऑर्डर स्पूफिंग की, जिससे GGENG के शेयरों में ट्रेडिंग का गुमराह करने वाला माहौल बना. जांच के दौरान ये पता चला कि दो YouTube चैनलों, प्रॉफिट जर्नी और मिडकैप कॉल्स ने फर्जी और गुमराह करने वाले वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से 600 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. वीडियो जारी होने के बाद GGENG के ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई और वीडियो अपलोड होने के बाद बिकवाली शुरू हो गई.

यूट्यूब पर चल जा रहा था पूरा खेल

SEBI के आदेश में ये भी बताया गया कि ये भी पाया गया कि मनीष मिश्रा दोनों चैनलों, प्रॉफिट जर्नी और मिडकैप कॉल्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनके जरिए वीडियो अपलोड किए गए थे. मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि मनीष, अंशु, रेखा और सुनील भंडारी ने धोखाधड़ी वाली प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेज (PFUTP) नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.

ये आदेश SEBI द्वारा जीजी इंजीनियरिंग के शेयरों की जांच के बाद जारी किया गया था और ये तय किया गया था कि नोटिस पाने वाले (व्यक्तियों) ने कई मार्केट नियमों का उल्लंघन किया है. इसके बाद मार्केट रेगुलेटर ने 13 फरवरी 2025 को कथित उल्लंघनों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को रेगुलेटर ने तीन अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें तीन संस्थाओं पर BSE में इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन में नॉन-जेन्युइन ट्रेड में शामिल होने के लिए कुल ₹16 लाख का जुर्माना लगाया गया है.

