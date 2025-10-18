Fake Return App: अगर आप भी शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ड‍िज‍िटल इनवेस्‍टमेंट के लगातार बढ़ते दौर में इन द‍िनों कई ऐसे ऐप बाजार में आ गए हैं जो न‍िवेशकों को डबल र‍िटर्न का झांसा देकर इनवेस्‍टमेंट करा लेते हैं. इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और न‍िवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) और एनएसई (NSE) की तरफ से निवेशकों को डबल एंड क्‍व‍िक रिटर्न और फेक ऐप्स से बचने की सलाह दी गई है. निवेशकों के लिए सेबी और एनएसई की तरफ से क्षेत्रीय भाषा में यूट्यूब वीडियो शेयर किये गए हैं.

36 सेकेंड का वीडियो जारी क‍िया

एनएसई इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किये गए 36 सेकेंड के वीडियो में कहा गया कि निवेशकों को नकली ऐप्स असली जैसे ही लग सकते हैं लेकिन इन नकली ऐप्स पर र‍िस्‍क असली होता है. मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी का कहना है कि किसी भी ट्रेडिंग ऐप का यूज गारंटीड रिटर्न के लिए कर रहे हैं तो इस ऐप का ऑथेंटिक होना जरूरी है. फेक ट्रेडिंग ऐप्स को लेकर कहा गया कि इस तरह के ऐप्‍स ग्राहकों को अपने जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले गारंटीड और हाई रिटर्न का ही भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं.

सेबी और एनएसई की निवेशकों को सलाह

इसके बाद स्कैमर्स यूजर्स को फेक ऐप्स डाउनलोड करवा कर अपने झांसे में फंसाते हैं. सेबी और एनएसई की निवेशकों को सलाह है कि वे सेबी की इंवेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स लिस्ट से ही ऐप्स डाउनलोड करें. इसी तरह, निवेशकों को डबल रिटर्न स्कैम से भी बचने की सलाह दी गई है. एक दूसरे 40 सेकेंड के वीडियो में सेबी और एनएसई की ओर से कहा गया है कि निवेशकों को किसी भी इंवेस्टमेंट गुरु की टिप्स से पैसे डबल करने का झांसा दिया जा सकता है.

निवेशकों को इस तरह की डील के लिए ऑफर क्लेम करने को कहा जाएगा. इस तरह, स्टॉक मार्केट के अनवेरिफाइड ग्रुप फेक टिप्स भेजकर एक क्लिक में यूजर की जेब खाली कर सकते हैं. मार्केट रेग्‍युलेटर का कहना है कि सेबी-रजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लें और पेमेंट वेरिफाइड अकाउंट और यूपीआई आईडी पर ही करें. इससे पहले इस महीने के शुरुआत में 6-12 अक्टूबर तक चले वर्ल्ड इंवेस्टर वीक 2025 आयोजन के शुभारंभ पर सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि स‍िक्‍योर‍िटीज मार्केट हमारे देश की ग्रोथ का इंजन हैं और यह तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि यह इंजन पारदर्शिता और ईमानदारी की मजबूत नींव पर चले.

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाजारों को हमारे लिए काफी आसान बना दिया है लेकिन इससे स्कैमर्स निवेशकों को धोखा देने के लिए नए टूल्स से लैस भी हो गए हैं. उन्होंने निवेशकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी. (IANS)