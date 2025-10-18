Advertisement
trendingNow12967323
Hindi Newsबिजनेस

1000 जमा करो, 2000 म‍िलेंगे...SEBI ने ऐसे र‍िटर्न पर दी यह सलाह, आपका भी जानना जरूरी

NSE: एनएसई इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किये गए 36 सेकेंड के वीडियो में कहा गया कि निवेशकों को नकली ऐप्स असली जैसे ही लग सकते हैं लेकिन इन नकली ऐप्स पर र‍िस्‍क असली होता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1000 जमा करो, 2000 म‍िलेंगे...SEBI ने ऐसे र‍िटर्न पर दी यह सलाह, आपका भी जानना जरूरी

Fake Return App: अगर आप भी शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ड‍िज‍िटल इनवेस्‍टमेंट के लगातार बढ़ते दौर में इन द‍िनों कई ऐसे ऐप बाजार में आ गए हैं जो न‍िवेशकों को डबल र‍िटर्न का झांसा देकर इनवेस्‍टमेंट करा लेते हैं. इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और न‍िवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) और एनएसई (NSE) की तरफ से निवेशकों को डबल एंड क्‍व‍िक रिटर्न और फेक ऐप्स से बचने की सलाह दी गई है. निवेशकों के लिए सेबी और एनएसई की तरफ से क्षेत्रीय भाषा में यूट्यूब वीडियो शेयर किये गए हैं.

36 सेकेंड का वीडियो जारी क‍िया

एनएसई इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किये गए 36 सेकेंड के वीडियो में कहा गया कि निवेशकों को नकली ऐप्स असली जैसे ही लग सकते हैं लेकिन इन नकली ऐप्स पर र‍िस्‍क असली होता है. मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी का कहना है कि किसी भी ट्रेडिंग ऐप का यूज गारंटीड रिटर्न के लिए कर रहे हैं तो इस ऐप का ऑथेंटिक होना जरूरी है. फेक ट्रेडिंग ऐप्स को लेकर कहा गया कि इस तरह के ऐप्‍स ग्राहकों को अपने जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले गारंटीड और हाई रिटर्न का ही भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सेबी और एनएसई की निवेशकों को सलाह

इसके बाद स्कैमर्स यूजर्स को फेक ऐप्स डाउनलोड करवा कर अपने झांसे में फंसाते हैं. सेबी और एनएसई की निवेशकों को सलाह है कि वे सेबी की इंवेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स लिस्ट से ही ऐप्स डाउनलोड करें. इसी तरह, निवेशकों को डबल रिटर्न स्कैम से भी बचने की सलाह दी गई है. एक दूसरे 40 सेकेंड के वीडियो में सेबी और एनएसई की ओर से कहा गया है कि निवेशकों को किसी भी इंवेस्टमेंट गुरु की टिप्स से पैसे डबल करने का झांसा दिया जा सकता है.

निवेशकों को इस तरह की डील के लिए ऑफर क्लेम करने को कहा जाएगा. इस तरह, स्टॉक मार्केट के अनवेरिफाइड ग्रुप फेक टिप्स भेजकर एक क्लिक में यूजर की जेब खाली कर सकते हैं. मार्केट रेग्‍युलेटर का कहना है कि सेबी-रजिस्टर्ड इंवेस्टमेंट एडवाइजर से ही सलाह लें और पेमेंट वेरिफाइड अकाउंट और यूपीआई आईडी पर ही करें. इससे पहले इस महीने के शुरुआत में 6-12 अक्टूबर तक चले वर्ल्ड इंवेस्टर वीक 2025 आयोजन के शुभारंभ पर सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि स‍िक्‍योर‍िटीज मार्केट हमारे देश की ग्रोथ का इंजन हैं और यह तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि यह इंजन पारदर्शिता और ईमानदारी की मजबूत नींव पर चले.

उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने बाजारों को हमारे लिए काफी आसान बना दिया है लेकिन इससे स्कैमर्स निवेशकों को धोखा देने के लिए नए टूल्स से लैस भी हो गए हैं. उन्होंने निवेशकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

SebiNSE

Trending news

युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
yusuf pathan
युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
bengaluru news
'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
Rajdhani Express
पता नहीं किस रूप में आकर... चलती ट्रेन में जवान ने किया 'चमत्कार'
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे