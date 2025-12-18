Advertisement
trendingNow13044818
Hindi NewsबिजनेसSEBI ने बदल द‍िये शेयर बाजार के न‍ियम, कम होगा म्यूचुअल फंड का खर्च; इस चार्ज को भी घटाया

SEBI ने बदल द‍िये शेयर बाजार के न‍ियम, कम होगा म्यूचुअल फंड का खर्च; इस चार्ज को भी घटाया

SEBI New Rules: मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी की तरफ से आम आदमी की सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए शेर बाजार और म्‍यूचुअल फंड से जुड़े कई न‍ियमों में बदलाव क‍िया गया है. अब पहले के मुकाबले म्यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट करने का खर्च कम हो जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SEBI ने बदल द‍िये शेयर बाजार के न‍ियम, कम होगा म्यूचुअल फंड का खर्च; इस चार्ज को भी घटाया

Stock Market Update: अगर आप शेयर बाजार या म्‍यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने बुधवार को बाजार से जुड़े कई सुधार क‍िये. इन सुधारों के बाद म्यूचुअल फंड का खर्च कम होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटेगी और न‍ियमों में भी पहले के मुकाबले ढील दी गई है. इससे आम निवेशकों को फायदा होगा. शेयर, डेट और म्यूचुअल फंड में लोग ज्‍यादा इनवेस्‍ट कर सकेंगे. सेबी चेयरमैन की तरफ से बोर्ड मीटिंग में न‍ियमों को आसान बनाने पर जोर द‍िया गया.

पुराने न‍ियमों को बदलकर नया फ्रेमवर्क लाया गया

सेबी (SEBI) की तरफ से 1992 के पुराने स्टॉक ब्रोकर न‍ियमों को बदलकर नया फ्रेमवर्क लाया गया. पुराने नियमों से कई गैर जरूरी प्रावधानों को हटाया गया है. इसके बाद नियम पहले के मुकाबले साफ, आसान और कंप्लायंस फ्रेंडली होंगे. इससे ब्रोकर का काम करना आसान हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेश्‍यो में बड़ा बदलाव
म्यूचुअल फंड के एक्‍सपेंस स्‍ट्रक्‍चर में बड़ा बदलाव क‍िया गया है. बेस एक्सपेंस रेश्‍यो (BER) में STT, GST, स्टैंप ड्यूटी, सेबी फीस और एक्सचेंज चार्ज जैसे कानूनी शुल्क शामिल नहीं होंगे. ये शुल्क अलग से र‍ियल बेस पर लगेंगे. इससे निवेशकों को क‍िसी भी प्रकार के खर्च को लेकर साफ जानकारी म‍िलेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी. कई कैटेगरी में BER लिमिट को भी कम क‍िया गया है.

म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए ब्रोकरेज लिमिट घटायी
इसके अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए ब्रोकरेज लिमिट को घटाया गया है. कैश मार्केट में पहले यह चार्ज 12 bps (फीस सहित) था, ज‍िसे घटाकर करीब 6 bps (फीस अलग) कर द‍िया गया है. डेरिवेटिव्स 5 bps से घटकर 2 bps रह गया. इससे म्यूचुअल फंड की एफ‍िश‍िएंसी बढ़ेगी और इनवेस्‍टर्स के खर्च में ग‍िरावट आएगी. डेट इश्यूअर्स अब पब्लिक इश्यू में कुछ निवेशकों को इंसेंट‍िव दे सकेंगे. जैसे सीनियर सिटिजन, महिलाएं, आर्म्ड फोर्स पर्सनल और रिटेल निवेशकों को अतिरिक्त ब्याज या डिस्काउंट.

इन बदलावों से खर्च में ट्रांसपेरेंसी आएगी, गैर जरूरी खर्चे घटेंगे और म्यूचुअल फंड व डेट मार्केट में ह‍िस्‍सेदारी बढ़ाएंगे. सेबी का टारगेट इनवेस्‍टर स‍िक्‍योर‍िटी के साथ बिजनेस को आसान करना है. इससे भारतीय कैपिटल मार्केट में लोगों का भरोसा मजबूत होगा. न‍िवेशकों को कम खर्च में बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Sebishare market

Trending news

प्रदूषण से जंग: बीजिंग ने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया, जो हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे?
delhi pollution news
प्रदूषण से जंग: बीजिंग ने कौन सा रॉकेट साइंस लगाया, जो हम दिल्ली में नहीं कर पा रहे?
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
SHANTI Bill 2025
भारत के परमाणु उद्योग में होगी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री! लोकसभा ने पास किया ये बिल
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
operation sindoor
'पता नहीं उनको कहां से जानकारी मिली', चव्हाण के बयान पर बोलीं उद्धव की सांसद
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
Parliament Winter Session 2025
लोकसभा में G RAM G बिल पेश, महुआ बोलीं- राम का नाम लाकर बना रहे सांप्रदायिक
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?
Weather
कोहरे से ढकेंगे 13 शहर, 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; सर दर्दी बढ़ाएगी सर्दी?