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Hindi Newsबिजनेस15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा! सबसे बड़ी गोल्‍ड र‍िफाइनरी की माल‍िक कंपनी में हुआ घालमेल; SEBI की रिपोर्ट में खुलासा

15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा! सबसे बड़ी गोल्‍ड र‍िफाइनरी की माल‍िक कंपनी में हुआ घालमेल; SEBI की रिपोर्ट में खुलासा

Sebi Action on Rajesh Export: सेबी की तरफ से की गई शुरुआती जांच से यह खुलासा हुआ है क‍ि एक्‍सपोर्ट ल‍िमि‍टेड ने ज‍िस विदेशी सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी वैलकैम्बी के दम पर खुद को चमकाया था, उसी के आंकड़ों में झोल था. कंपनी की तरफ से दावा क‍िया गया था क‍ि उसके टोटल रेवेन्‍यू का 97% से 99% हिस्सा विदेशी सहायक कंपन‍ियों से आता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:26 AM IST
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Rajesh Export Ltd Share Price: दुन‍िया की सबसे बड़ी गोल्‍ड र‍िफाइनरी वेलकेम्‍बी एसए (Valcambi SA) का माल‍िकाना हक रखने वाली भारतीय कंपनी राजेश एक्‍सपोर्ट ल‍िमि‍टेड (Rajesh Exports Limited) में बड़ी व‍ित्‍तीय हेराफेरी सामने आई है. सेबी की शुरुआती जांच में पता चला है क‍ि कंपनी की तरफ से कमाई के झूठे आंकड़े पेश क‍िये गए हैं. इसके बाद शेयर मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने बड़ा कदम उठाया है. सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) राजेश मेहता पर अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों में क‍िसी भी तरह की ट्रेडिंग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

अपने अंतर‍िम आदेश में सेबी (SEBI) ने कंपनी को यह भी न‍िर्देश द‍िया क‍ि वह सेबी के जांच अधिकारियों और फॉरेंसिक ऑडिटर्स के साथ जांच में सहयोग करे ता‍क‍ि कंपनी के खातों और बही-खातों की अच्‍छी तरह जांच की जा सके. सेबी (SEBI) की तरफ से की गई प्रारंभ‍िक जांच में चौंकाने वाली जानकारी म‍िली है. सेबी के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2021 से लेकर पिछले कई साल के दौरान अपने खातों से जुड़ी बुक्‍स में भारी हेरफेर किया था. सेबी को आशंका है क‍ि इसके दम पर कंपनी न‍िवेशकों को कई साल से चूना लगा रही है.

कमाई के आंकड़ों को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया

कंपनी ने विदेशों में काम करने वाली अपनी सब्‍स‍िड‍ियरी (subsidiaries) से होने वाली कमाई के आंकड़ों को भी बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है. इसके दम पर कंपनी ने बाजार में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत दिखाया. जब सेबी और और फॉरेंस‍िक ऑडिटर्स से इस बारे में कंपनी से जानकारी मांगी तो कंपनी की तरफ से पहले जांच में सहयोग नहीं किया गया. सेबी के आदेश के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स ने कंपनी का 97 से 99 प्रत‍िशत रेवेन्‍यू पूरी तरह फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था.

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15.2 लाख करोड़ का भ्रामक आंकड़ा पेश किया

आदेश में सेबी की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि कंपनी ने फाइनेंश‍िलय ईयर 2021 से फाइनेंश‍िलय ईयर 2025 के बीच सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनियों के नाम पर 15.2 लाख करोड़ का गलत और भ्रामक आंकड़ा पेश किया. यह उसके कुल रेवेन्यू का 99.8% हिस्सा था. इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने का मकसद न‍िवेशकों और शेयर मार्केट के सामने कंपनी की फाइनेंश‍ियल हेल्‍थ को बहुत शानदार और बड़ा दिखाना था. इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब जांच में कंपनी की तरफ से क‍िये गए इन्‍वेस्‍टमेंट के दावों की पोल खुल गई.

निवेशकों को धोखा देने और गुमराह करने का काम किया

राजेश एक्सपोर्ट्स की तरफ से फाइनेंश‍िलय ईयर 2023 में घोषणा की गई थी क‍ि उसने अफ्रीका में गोल्‍ड माइंस (Gold Mines) में 1,035 करोड़ रुपये का निवेश किया है. लेक‍िन सेबी की जांच से पता चला है क‍ि इस निवेश से जुड़ा कोई भी ज‍िक्र न तो राजेश एक्सपोर्ट्स के बयानों में था और न ही उसकी किसी सहयोगी कंपनी के अकाउंट में दर्ज था. सेबी की जांच से साफ हुआ क‍ि कंपनी ने जानबूझकर अपने ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स की झूठी फोटो दिखाकर निवेशकों को धोखा देने और गुमराह करने का काम किया है.

राजेश मेहता पर बैन लगाने के साथ ही सेबी (SEBI) ने आदेश से कॉपी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) को भेज दी है. इसके तहत कंपनी के वैधानिक ऑडिटर के खिलाफ न‍ियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है.

क्‍या काम करती है राजेश एक्सपोर्ट्स?

राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) दुनियाभर की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और रिटेलिंग कंपनियों में से एक है. कंपनी गोल्‍ड बिजनेस में खनन से लेकर रिटेल आउटलेट तक रन करती है. कंपनी स्विट्जरलैंड में अपनी रिफाइनरी 'वेलकेम्‍बी' (Valcambi) के जरिये भारी मात्रा में सोने को प्‍योर करती है. इसके अलावा, यह भारत और दुनियाभर में सोने की ज्‍वैलरी का निर्माण और एक्सपोर्ट भी करती है. घरेलू बाजार में राजेश एक्सपोर्ट्स के र‍िटेल स्‍टोर 'शुभ ज्वेलर्स' (Shubh Jewellers) के नाम से हैं. इसके ज्‍यादातर स्‍टोर साउथ इंड‍िया में हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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