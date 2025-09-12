आज होगी SEBI की मेगा बोर्ड मीटिंग: इन्वेस्टर्स के लिए आ सकते हैं 5 बड़े फैसले, स्टॉक मार्केट में मच सकता है तूफान!
आज होगी SEBI की मेगा बोर्ड मीटिंग: इन्वेस्टर्स के लिए आ सकते हैं 5 बड़े फैसले, स्टॉक मार्केट में मच सकता है तूफान!

शेयर बाजार की नजरें आज मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की बोर्ड मीटिंग पर टिकी हुई हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं, जो न केवल IPO मार्केट बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स और बड़े संस्थानों के लिए भी नए नियम तय करेंगे.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:01 AM IST
शेयर बाजार की नजरें आज मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की बोर्ड मीटिंग पर टिकी हुई हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में ऐसे बड़े फैसले हो सकते हैं, जो न केवल IPO मार्केट बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स और बड़े संस्थानों के लिए भी नए नियम तय करेंगे. मार्च में कार्यभार संभालने के बाद यह चेयरमैन तुहिनकांत पांडे की तीसरी बोर्ड मीटिंग होगी और माना जा रहा है कि यह बाजार सुधारों की दिशा में अहम पड़ाव साबित हो सकती है.

बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिनका मकसद अनुपालन को आसान बनाना, विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय बाजार को और अट्रैक्टिव बनाना और बड़ी कंपनियों को घरेलू लिस्टिंग के लिए प्रोत्साहित करना है. आइए जानते हैं, आज की बैठक से निकलने वाले 5 बड़े फैसले, जिन पर इन्वेस्टर्स की नजर रहेगी.

1) बड़ी कंपनियों के लिए आसान IPO नियम
अगर किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है तो सेबी उसे छोटे आकार के IPO के साथ लिस्टिंग की अनुमति दे सकता है. साथ ही 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग का नियम पूरा करने के लिए कंपनियों को 5 साल तक का समय मिल सकता है. इससे बड़े कॉरपोरेट्स पर शुरुआती दबाव कम होगा.

2) विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए ‘SWAGAT-FI’
सेबी एक नया ढांचा लाने की तैयारी में है, जिसका नाम है SWAGAT-FI (Single Window Automatic and Generalised Access for Trusted Foreign Investors). इसके तहत सॉवरेन वेल्थ फंड, सेंट्रल बैंक और पेंशन फंड जैसे कम जोखिम वाले विदेशी इन्वेस्टर्स को ऑटोमैटिक एंट्री मिलेगी. फिलहाल ऐसे इन्वेस्टर भारतीय बाजार में 81 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रबंधन कर रहे हैं.

3) एंकर बुक में इंश्योरेंस और पेंशन फंड को कोटा
अभी IPO एंकर बुक में म्यूचुअल फंड्स का कोटा तय है. सेबी अब प्रस्ताव ला सकता है कि इसमें बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स को भी रिजर्व हिस्सेदारी दी जाए. इससे घरेलू संस्थागत इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ेगी और बाजार में स्थिरता आएगी.

4) मेगा IPO में न्यूनतम हिस्सेदारी की बिक्री घटेगी
5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों को IPO में न्यूनतम 5% की बजाय सिर्फ 2.5% हिस्सेदारी बेचने की अनुमति मिल सकती है. माना जा रहा है कि रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स और NSE जैसी दिग्गज कंपनियों को इससे राहत मिलेगी.

5) AIFs और रेटिंग एजेंसियों के लिए नई राह
सेबी बोर्ड वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) के लिए नियम आसान कर सकता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नई सेवाओं में विस्तार की अनुमति दे सकता है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

SEBI Board Meeting

