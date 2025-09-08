SEBI board meeting : 12 सितंबर को होगी SEBI की बोर्ड बैठक, जानिए किन अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

Trending Photos
SEBI board meeting : मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 सितंबर को होने वाली अपनी आगामी बोर्ड की मीटिंग में कई सुधारों को मंजूरी दे सकता है. मार्केट रेगुलेटर 12 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में म्यूचुअल फंड को कारोबार बढ़ाने, IPO में शेयरहोल्डिंग कम करने के नियमों में ढील देने, FPI नियमों को सरल बनाने और MII के कामकाज पर बेहतर नियंत्रण लगाने की अनुमति दे सकता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रस्तावों में IPO के लिए डिल्यूशन नॉर्म्स में ढील, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए नियमों को आसान बनाना, स्टॉक ब्रोकर नियमों में अपडेटेशन और कुछ वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIF) में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाना शामिल हैं.
आगामी बैठक में मार्केट रेगुलेटर SEBI बड़े IPO लाने वाली कंपनियों को राहत देने पर विचार कर रहा है. अभी कोई भी कंपनी IPO लाती है, तो उसे कुछ हिस्सेदारी (शेयर) मार्केट में बेचना होता है, इस प्रक्रिया को डिल्यूशन कहते हैं. लेकिन अब SEBI ऐसा नियम ला सकता है जिससे बड़ी कंपनियों को कम हिस्सेदारी बेचने की छूट मिल जाए. अभी कंपनियों को लिस्टिंग के बाद तय समय में अपनी कम से कम 25% हिस्सेदारी आम लोगों (पब्लिक) को देना जरूरी होता है. इसे मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) कहते हैं. बता दें, अब SEBI इसकी टाइम लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे कंपनियों को जल्दीबाजी में शेयर न बेचने पड़ें.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के कामकाज का दायरा बढ़ाने के नियम को भी मंजूरी संभव है. REITs और InvITs को इक्विटी का दर्जा देने के मामले में भी बोर्ड में चर्चा हो सकती है.
12 सितंबर की इस बैठक में रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन की समीक्षा भी हो सकती है.