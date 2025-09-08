SEBI board meeting : 12 सितंबर को होगी SEBI की बोर्ड बैठक, जानिए किन अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
Advertisement
trendingNow12913871
Hindi Newsबिजनेस

SEBI board meeting : 12 सितंबर को होगी SEBI की बोर्ड बैठक, जानिए किन अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 सितंबर को होने वाली अपनी आगामी बोर्ड की मीटिंग में कई सुधारों को मंजूरी दे सकता है. मार्केट रेगुलेटर 12 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में म्यूचुअल फंड को कारोबार बढ़ाने, IPO में शेयरहोल्डिंग कम करने के निय

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SEBI board meeting : 12 सितंबर को होगी SEBI की बोर्ड बैठक, जानिए किन अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

SEBI board meeting : मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 सितंबर को होने वाली अपनी आगामी बोर्ड की मीटिंग में कई सुधारों को मंजूरी दे सकता है. मार्केट रेगुलेटर 12 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में म्यूचुअल फंड को कारोबार बढ़ाने, IPO में शेयरहोल्डिंग कम करने के नियमों में ढील देने, FPI नियमों को सरल बनाने और MII के कामकाज पर बेहतर नियंत्रण लगाने की अनुमति दे सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रस्तावों में IPO के लिए डिल्यूशन नॉर्म्स में ढील, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए नियमों को आसान बनाना, स्टॉक ब्रोकर नियमों में अपडेटेशन और कुछ वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIF) में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाना शामिल हैं.

बड़े IPO लाने वाली कंपनियों को मिलेगी राहत! 

आगामी बैठक में मार्केट रेगुलेटर SEBI बड़े IPO लाने वाली कंपनियों को राहत देने पर विचार कर रहा है. अभी कोई भी कंपनी IPO लाती है, तो उसे कुछ हिस्सेदारी (शेयर) मार्केट में बेचना होता है, इस प्रक्रिया को डिल्यूशन कहते हैं. लेकिन अब SEBI ऐसा नियम ला सकता है जिससे बड़ी कंपनियों को कम हिस्सेदारी बेचने की छूट मिल जाए. अभी कंपनियों को लिस्टिंग के बाद तय समय में अपनी कम से कम 25% हिस्सेदारी आम लोगों (पब्लिक) को देना जरूरी होता है. इसे मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) कहते हैं. बता दें, अब SEBI इसकी टाइम लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे कंपनियों को जल्दीबाजी में शेयर न बेचने पड़ें.

Add Zee News as a Preferred Source

REITs और InvITs को इक्विटी का दर्जा!

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,  क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के कामकाज का दायरा बढ़ाने के नियम को भी मंजूरी संभव है. REITs और InvITs को इक्विटी का दर्जा देने के मामले में भी बोर्ड में चर्चा हो सकती है.

12 सितंबर की इस बैठक में रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन की समीक्षा भी हो सकती है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

TAGS

#SEBIBoardMeeting

Trending news

राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
;