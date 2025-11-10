आखिर क्यों SEBI बना रहा है डिजिटल गोल्ड से दूरी? जानें गोल्ड ETF को मिल रही तरजीह की क्या है वजह?

Digital Gold Vs ETF : सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने हाल ही में सोने की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बीच निवेशकों को डिजिटल गोल्ड जैसे नॉन-रेगुलेटेड निवेश से सावधान रहने की सलाह दी है. मार्केट रेगुलेटर ने अपने हालिया सर्कुलर में कहा कि जो निवेशक सोने या सोने से जुड़े प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं. उन्हें फिजिकल गोल्ड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (Gold ETFs) या एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ऑप्शन पर विचार करना चाहिए. SEBI के मुताबिक, गोल्ड ETF एक अधिक सुरक्षित निवेश ऑप्शन है क्योंकि ये रेगुलेटर के फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, साथ ही ये निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है. इसके विपरीत, जो लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उन्हें इसमें शामिल कई जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए.

SEBI ने 8 नवंबर की अपनी सलाह में कहा था कि SEBI के संज्ञान में आया है कि कुछ डिजिटल/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स निवेशकों को ‘डिजिटल गोल्ड/ई-गोल्ड प्रोडक्ट्स’ में निवेश करने का ऑफर दे रहे हैं. डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में निवेश के एक ऑप्शन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है.

सावधानी बरतने की सलाह

SEBI ने निवेशकों को सावधानी बरतने और ऐसे अनियमित डिजिटल गोल्ड स्कीम्स से बचने की सलाह दी है, जो रेगुलेटर के फ्रेम वर्क से बाहर हैं. SEBI ने स्पष्ट किया कि ऐसे डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स न तो प्रतिभूतियों (securities) के रूप में नोटिफाइड हैं और न ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में रेगुलेटेड हैं.

SEBI गोल्ड ETF को तरजीह क्यों दे रहा है?

SEBI के मुताबिक, उसके नियंत्रण में आने वाले प्रोडक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क द्वारा संचालित होते हैं. इनमें से एक प्रोडक्ट गोल्ड ETF है, जिसके तहत निवेशक उन यूनिट्स को खरीद सकते हैं जो सुरक्षित वॉल्ट्स में रखे फिजिकल गोल्ड का रिप्रेजेंटेशन करती हैं. कई प्रमुख फंड हाउस अपने-अपने गोल्ड ETFs चलाते हैं, जिन्हें किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खरीदा या बेचा जा सकता है.

गोल्ड ETFs निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित हैं क्योंकि वे रेगुलेटेड, पारदर्शी और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं. इसके विपरीत, डिजिटल गोल्ड जैसे उत्पाद SEBI के नियामक दायरे से बाहर हैं और निवेशकों के लिए काउंटरपार्टी (counterparty) व ऑपरेशनल जोखिम (operational risk) पैदा कर सकते हैं.

अगर गोल्ड ETF में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या डिफॉल्ट होता है, तो SEBI के पास सख्त नियामक नियमों के तहत निवेशकों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार होता है. लेकिन डिजिटल गोल्ड में ऐसा कोई संरक्षण नहीं है. अगर कोई निवेशक किसी फिनटेक ऐप या ज्वेलरी ब्रांड के जरिए डिजिटल गोल्ड में निवेश करता है और उसमें धोखाधड़ी या नुकसान होता है तो SEBI उस स्थिति में मदद नहीं कर पाता है.

एक साल में 60% रिटर्न

ये चेतावनी उस समय आई है जब सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और निवेशकों की दिलचस्पी गोल्ड में बढ़ रही है. जियोपोलिटिकल टेंशन और आर्थिक अनिश्चितता (economic uncertainty) के चलते, पिछले एक साल में सोने ने करीब 60% तक रिटर्न दिया है, जिससे निवेशक गोल्ड से जुड़े प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं.