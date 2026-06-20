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SBI की एक और कंपनी का जल्‍द आएगा IPO, अगले महीने ल‍िस्‍ट होगा 13000 करोड़ का इश्‍यू!

SBI IPO: एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी 'एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड' दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और पेरिस की दिग्गज कंपनी अमुंडी का ज्‍वाइंट वेंचर है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:26 PM IST
SBI की एक और कंपनी का जल्‍द आएगा IPO, अगले महीने ल‍िस्‍ट होगा 13000 करोड़ का इश्‍यू!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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