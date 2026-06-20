SBI Mutual Fund: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है. देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) को अपने प्रस्तावित इनीश‍ियल पब्लिक ऑफर‍िंग (IPO) के लिए मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के साथ ही कंपनी के 13,000 करोड़ रुपये के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है. कंपनी ने आईपीओ के लिए इसी साल मार्च में अपने ड्राफ्ट पेपर जमा किये थे. यह पूरा आईपीओ 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा. इसके तहत करीब 20.37 करोड़ इक्‍व‍िटी शेयर बेचे जाएंगे.