SBI Mutual Fund: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आ रही है. देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) को अपने प्रस्तावित इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के साथ ही कंपनी के 13,000 करोड़ रुपये के आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है. कंपनी ने आईपीओ के लिए इसी साल मार्च में अपने ड्राफ्ट पेपर जमा किये थे. यह पूरा आईपीओ 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा. इसके तहत करीब 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे.
इसका सीधा मतलब हुआ कि कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि इसके मौजूदा शेयरहोल्डर्स में अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे. मामले से जुड़े सूत्र ने बताया कि यह मेगा आईपीओ (IPO) जुलाई में बाजार में दस्तक दे सकता है. एसबीआई म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी 'एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड' दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) और पेरिस की दिग्गज कंपनी अमुंडी (Amundi) का ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) है. मौजूदा समय में इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की 61.98 प्रतिशत और अमुंडी इंडिया होल्डिंग की 36.40 फीसदी हिस्सेदारी है.
आईपीओ के जरिये दोनों कंपनियां अपने हिस्से के शेयर आम निवेशकों के लिए जारी करेंगी. यह आईपीओ (IPO) ऐसे समय में आ रहा है जब देश में घरेलू सेविंग का का झुकाव फाइनेंशियल मार्केट की तरफ तेजी से बढ़ा है. रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी (SIP) निवेश के दम पर पूरा म्यूचुअल फंड उद्योग नए रिकॉर्ड बना रहा है. दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार एसबीआई म्यूचुअल फंड करीब 12.5 लाख करोड़ रुपये की एवरेज संपत्तियों (AUM) को मैनेज कर रहा था, जो इसे देश का सबसे बड़ा फंड हाउस बनाता है.
एसबीआई म्यूचुअल फंड 1987 में स्थापित यह फंड हाउस देश में स्थापित होने वाला पहला म्यूचुअल फंड था. शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट देश की कुछ चुनिंदा लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के खास क्लब में शामिल हो जाएगा. इस क्लब में पहले से ही एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी और श्रीराम एएमसी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं.
ऐतिहासिक और बड़े आईपीओ को संभालने के लिए निवेश बैंकों के एक बड़े समूह (कंसोर्टियम) को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं.