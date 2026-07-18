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म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए खुशखबरी, डीमैट अकाउंट पर मिलेगा SWP और STP का फायदा

SEBI: सेबी ने डीमैट अकाउंट में रखे गए म्यूचुअल फंड न‍िवेशकों को SWP और STP की ऑटोमेट‍िक सुविधा देने का फैसला किया है. इसके अलावा एम्‍फी (AMFI) ने नॉमिनी को यूनिट ट्रांसफर करने के न‍ियम भी पहले के मुकाबले आसान कर द‍िये हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 18, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:21 PM IST
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए खुशखबरी, डीमैट अकाउंट पर मिलेगा SWP और STP का फायदा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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