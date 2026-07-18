म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए खुशखबरी, डीमैट अकाउंट पर मिलेगा SWP और STP का फायदा

डीमैट में यह सुव‍िधा नहीं होने की वजह से कई निवेशक ऑटोमेटेड SWP और STP का फायदा नहीं ले पा रहे थे. SWP के जर‍िये निवेशक अपने निवेश से हर महीने या एक तय समय पर न‍िश्‍च‍ित रकम निकालकर रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं, जो खासकर रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आती है. वहीं STP की मदद से पैसे को एक स्कीम (जैसे डेट फंड) से दूसरी स्कीम (जैसे इक्विटी फंड) में धीरे-धीरे ट्रांसफर किया जाता है. सेबी ने इस बदलाव का प्रस्ताव पहली बार 5 फरवरी 2026 को अपने एक कंसल्टेशन पेपर में रखा था, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है.