Advertisement
trendingNow13237840
Hindi Newsबिजनेससोने के सौदागर ने किया ₹1500000 करोड़ का घोटाला! कौन हैं राजेश एक्सपोर्ट्स का मालिक, गैराज से खड़ा किया गोल्ड साम्राज्य

'सोने के सौदागर' ने किया ₹1500000 करोड़ का घोटाला! कौन हैं राजेश एक्सपोर्ट्स का मालिक, गैराज से खड़ा किया गोल्ड साम्राज्य

Rajesh  Exporter Owner:  अपनी 109 पन्नों की रिपोर्ट में सेबी ने आरोप लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये की संसोलिडेटेड इनकम दिखाई, लेकिन जांच के दौरान उसकी इस आमदनी में सवाल खड़े हो गए. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 04, 2026, 09:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सोने के सौदागर' ने किया ₹1500000 करोड़ का घोटाला! कौन हैं राजेश एक्सपोर्ट्स का मालिक, गैराज से खड़ा किया गोल्ड साम्राज्य

Gold manufacture Rajesh  Exporter Scam: कल तक पूरा देश जिसे गोल्ड किंग समझ रहा था, आज वो महाफ्रॉड बन गया है. मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 3 जून को एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद देश के सबसे बड़े गोल्ड और डायमंड ज्वैलरी मैन्युफैक्चरर की पोल खुल गई. जो कंपनी सालों से एक छोटे से गैराज से शुरू होकर देश की दिग्गज गोल्ड रिफाइनिंग कंपनियों के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी थी, आज वो सवालों के घिरी है. ये कहानी है बेंगलुरु स्थित राजेश एक्सपोर्ट्स (Rakesh Exports) की, जिसपर सेबी ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है.  

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट पर क्या आरोप लगाए हैं ?  

सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है. अपनी 109 पन्नों की रिपोर्ट में सेबी ने आरोप लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपये की संसोलिडेटेड इनकम दिखाई, लेकिन जांच के दौरान उसकी इस आमदनी में सवाल खड़े हो गए. उसकी आमदनी का करीब 99.80 फीसदी हिस्सा ऐसे आंकड़ों पर आधारिक है, जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है.  कंपनी ने कागजातों पर सब शानदार दिखाया है, लेकिन हकीकत अलग दिख रही है.  गोल्ड रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग से मिलने वाली फीस पर भी हेरफेर के आरोप लग रहे हैं.  सेबी ने सवाल उठाए हैं कि कंपनी ने जो आमदनी दिखाई गई थी, वह विदेशी इकाइयों के उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है.

क्या करती है राजेश एक्सपोर्ट्स  ? 

बेंगलुरु स्थित राजेश एक्सपोर्ट्स गोल्ड रिफाइनिंग, जूलरी मैन्युफैक्चरिंग, मेटल्स की रिफाइनिंग के कारोबार से जुड़ी है. जूलरी की रिफाइनिंग कर ये उसे दुनिया भर में निर्यात करती है. कंपनी के मालिक राजेश मेहता ने एक छोटे से गैराज से कंपनी की शुरुआत की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के मालिक ?  

 20 जून, 1964 को बेंगलुरु में जन्मे राजेश मेहता ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता के जूलरी बिजनेस को संभाल लिया. साल 1980 के दशक की शुरुआत में ही वो इस कारोबार से जुड़ गए. बाद में बड़े भाई से 1200 रुपये उधार लेकर उन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की.शुरुआत में वो चेन्नई से ज्वैलरी खरीदकर गुजरात के राजकोट में जाकर बेचते थे. धीरे-धीरे उन्होंने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, दुबई, ओमान, कुवैत, अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट शुरू कर दिया.  

कितनी दौलत के मालिक है राजेश एक्सपोर्ट्स के मालिक ?

 साल 1995 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में दस्तक दी.  साल 2015 में 400 मिलियन डॉलर में स्विस रिफाइनरी Valcambi को खरीदा. उन्होंने भारत के अलावा स्विट्जरलैंड और दुबई में फैक्ट्री लगा दी. देखते-देखते उनकी गिनती देश के दिग्गज ज्वैलर्स और गोल्ड रिफाइनिंग के तौर पर होने लगी. साल 2019 फोर्ब्स मैगजीन ने उनकी नेटवर्थ 1.57 अरब डॉलर आंकी और उन्हें अपने मैगजीन में जगह दी. मार्च 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 2516 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold Fraud

Trending news

पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
mukhya mantri sehat yojana
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
isi sleeper cells
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
Tamil Nadu
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
Gujarat News
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
National News
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?
weather update
मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?
सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर
Ebola
सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका
BJP
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका
फिर परिसीमन विधेयक लाएगी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया ये कम; किसका मिला साथ?
Delimitation Bill
फिर परिसीमन विधेयक लाएगी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया ये कम; किसका मिला साथ?
सिर्फ सरकार नहीं, आपकी भी है जिम्मेदारी! इन कदमों से बदल सकती समाज और देश की तस्वीर
Social Development
सिर्फ सरकार नहीं, आपकी भी है जिम्मेदारी! इन कदमों से बदल सकती समाज और देश की तस्वीर