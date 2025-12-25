Sebi Rules: पहले 5 लाख रुपये तक की वैल्यू वाले खोए शेयरों पर सिम्पलीफाइड रूल थे. अब यह लिमिट बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है. सेबी का कहना है कि मार्केट बढ़ने के साथ पुरानी लिमिट भी अपर्याप्त हो गई थी.
Sebi Rules: शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बाजार के निवेशकों को फिर से बड़ा तोहफा दिया है. अब यदि आपके शेयर चोरी हो गए तो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट मिलना आसान और पहले के मुकाबले फास्ट हो गया है. सेबी (SEBI) ने नया सर्कुलर जारी कर सिम्पलीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. इससे छोटे निवेशकों को कम डॉक्यूमेंट, कम खर्च और कम समय में डुप्लिकेट आसानी से मिल सकेंगे. ये बदलाव इनवेस्टमेंट को पहले से आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.
लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया
पहले 5 लाख रुपये तक की वैल्यू वाले खोए शेयरों पर सिम्पलीफाइड रूल थे. अब यह लिमिट बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है. सेबी का कहना है कि मार्केट बढ़ने के साथ पुरानी लिमिट भी अपर्याप्त हो गई थी. अब 10 लाख तक के शेयर के खोने पर निवेशकों को काफी कम डॉक्यूमेंट देने होंगे. इस बदलाव के बाद महज एक स्टैंडर्ड एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड (नॉन-ज्यूडिशयल स्टॉम्प पेपर पर) जमा करना होगा.
10,000 रुपये तक की नोटरी की जरूरत नहीं होगी. अब नॉर्मल कागज पर एक साधारण अंडरटेकिंग (घोषणा-पत्र) ही काफी होगा. इन बदलाव से छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. इन निवेशकों को पहले नोटरी, एफआईआर (FIR) और डॉक्यूमेंट से जुड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी. अब 10 लाख से ज्यादा वैल्यू वाले केस में स्टैंडर्ड बॉन्ड के अलावा FIR / पुलिस कंप्लेन, कोर्ट ऑर्डर या संबंधित डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होगी.
कंपनी को हफ्ते में एक बार न्यूज पेपर में नोटिस छपवाना होगा. सेबी (SEBI) की तरफ से साफ कहा गया है सभी डुप्लिकेट सिक्योरिटीज अब केवल डीमेट फॉर्म में जारी होंगी. इससे फिजिकल शेयर का रिस्क खत्म होगा और डीमैट को बढ़ावा मिलेगा.