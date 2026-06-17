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6,700 ग्राहकों के लिए केवल 2 एनालिस्ट, खुली OnePaper Research की पोल; SEBI ने लगाया भारी जुर्माना

16 जून 2026 को जारी आदेश में SEBI ने बताया कि मार्च 2024 में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी लगभग 6,730 ग्राहकों को सेवाएं दे रही थी, जबकि उसके पास केवल दो पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट थे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:12 PM IST
6,700 ग्राहकों के लिए केवल 2 एनालिस्ट, खुली OnePaper Research की पोल; SEBI ने लगाया भारी जुर्माना
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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