6,700 ग्राहकों के लिए केवल 2 एनालिस्ट, खुली OnePaper Research की पोल; SEBI ने लगाया भारी जुर्माना

SEBI : सिक्योरिट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बेंगलुरु स्थित SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म OnePaper रिसर्च एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर मिस-सेलिंग, धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों और विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के आरोप साबित हुए हैं.
16 जून 2026 को जारी आदेश में SEBI ने बताया कि मार्च 2024 में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी लगभग 6,730 ग्राहकों को सेवाएं दे रही थी, जबकि उसके पास केवल दो पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट थे. इसके विपरीत, कंपनी में करीब 100 सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्यरत थे.
निरीक्षण के दौरान SEBI अधिकारियों ने कंपनी की कर्मचारी सरिता पटनायक से एक संभावित ग्राहक को कॉल करने के लिए कहा. इस बातचीत में कर्मचारी ने ग्राहक को कंपनी की सेवाएं लेने पर अच्छे रिटर्न मिलने का आश्वासन दिया. जब अधिकारियों ने कॉल रिकॉर्डिंग मांगी तो पहले कंपनी के अनुपालन अधिकारी ने रिकॉर्ड साझा करने की बात कही, लेकिन बाद में बताया कि कंपनी ऐसी रिकॉर्डिंग रखती ही नहीं है.
SEBI के SCORES पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के साथ जमा व्हाट्सएप चैट्स में कंपनी के सेल्स कर्मचारियों को ग्राहकों को Bank Nifty पोजिशन होल्ड करने, स्टॉप लॉस बदलने और अतिरिक्त लॉट लेने की सलाह देते हुए पाया गया. कई मामलों में ग्राहकों को नुकसान की भरपाई अगले ट्रेड में कराने का वादा भी किया गया. हैरानी की बात यह रही कि ये कर्मचारी NISM रिसर्च एनालिस्ट प्रमाणन भी नहीं रखते थे.
कंपनी ने बचाव में कहा कि उसकी आधिकारिक नीति के अनुसार रिसर्च सिफारिशें केवल SMS के जरिए भेजी जाती थीं और व्हाट्सएप संदेश कर्मचारियों ने निजी स्तर पर भेजे थे. हालांकि, SEBI ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि केवल लिखित नीति बनाना पर्याप्त नहीं है. उसके प्रभावी पालन की व्यवस्था भी होनी चाहिए. SEBI ने यह भी नोट किया कि कंपनी ने एक शिकायतकर्ता को आंशिक रिफंड दिया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसे कर्मचारियों की गतिविधियों की जानकारी थी.
SEBI ने कंपनी पर कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें 10 लाख रुपये SEBI अधिनियम की धारा 15EB के तहत रेग्युलेटरी उल्लंघनों के लिए और 20 लाख रुपये धारा 15HA के तहत धोखाधड़ीपूर्ण एवं अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के लिए लगाए गए हैं. नियामक ने ये भी उल्लेख किया कि कंपनी को पहले भी रिसर्च एनालिस्ट नियमों के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा चुका है.