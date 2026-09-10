/Bond Tokenisation Summit 2026: डीमैट के बाद भारत में सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति, कैसे हर आम नागरिक बनेगा बॉन्ड निवेशक

Bond Tokenisation Summit 2026: देश का बॉन्ड मार्केट ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है. मुंबई में आयोजित 'बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट 2026' के पहले सत्र में दिग्गजों ने बताया कि कैसे 'कोड टू कैपिटल' के जरिए ब्लॉकचेन तकनीक आम भारतीयों के निवेश करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाली है. विऑन (WION) की एंकर कनिष्का सरकार के संचालन में हुए इस डिस्कशन में आरईसी लिमिटेड (REC Ltd.) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहन लाल कुमावत, ईसूत्र (E-Sutra) के को-फाउंडर कन्हैया सिंह और टेक एक्सपर्ट तेजिंदर (विक) ने आने वाले समय की पूरी रूपरेखा पेश की.
ईसूत्र के को-फाउंडर कन्हैया सिंह ने बताया कि टोकनाइजेशन कोई जटिल टेक्निक नहीं, बल्कि फाइनेंशियल सर्विस को आम जनता तक पहुंचाने का जरिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है कि एजेंटिक एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद टोकनाइजेशन देश का अगला बड़ा इनोवेशन साबित होगा. भारत में भले ही अन-रेगुलेटेड क्रिप्टो पर कड़ा रुख हो, लेकिन टोकनाइजेशन उससे पूरी तरह अलग है. यह वास्तविक संपत्तियों (Real World Assets) पर बेस्ड होता है, जिसमें स्पष्ट कानूनी मालिकाना हक, तय यील्ड (Yield) और सरकारी नियम शामिल होते हैं. भारत में करीब 600 अरब डॉलर के एसेट्स मौजूद हैं, जिन्हें टोकनाइज करके बाजार में उतारा जा सकता है.
आरईसी लिमिटेड (REC Ltd.) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहन लाल कुमावत ने हाल ही में पूरे किए गए पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे शेयर किये. हर साल बॉन्ड मार्केट से करीब एक लाख करोड़ रुपये जुटाने वाली आरईसी ने पहली बार टोकनाइज्ड बॉन्ड का ट्रायल किया. पारंपरिक तरीके से बॉन्ड जारी करने और सेटलमेंट में जहां दो से तीन दिन दिन लगते थे, वहीं यह पूरा प्रोसेस महज दो घंटे के अंदर सफलता से संपन्न हो गई. इस ट्रायल के दौरान 20 दिन में 20 संस्थागत निवेशकों को मैप किया गया, जिनमें से 18 को तुरंत अलॉटमेंट मिल गया. शुरुआत में केवल एक बैंक डिजिटल वैलेट के लिए तैयार था, लेकिन ट्रायल खत्म होते-होते देश के 5 बड़े बैंक इस नेटवर्क से जुड़ चुके थे.
फिलहाल महंगे बॉन्ड और बड़ी फेस वैल्यू के कारण आरईसी जैसी महारत्न कंपनियों के बॉन्ड्स में केवल 15-20 बड़े संस्थागत निवेशक (जैसे LIC, EPFO और बड़े बैंक) ही हिस्सा ले पाते हैं. आम खुदरा निवेशकों की भागीदारी इसमें न के बराबर रहती है. टोकनाइजेशन लागू होने के बाद बॉन्ड्स को बेहद छोटे-छोटे हिस्सों (Fractional Units) में बांटा जा सकेगा. टेक एक्सपर्ट तेजिंदर (विक) के अनुसार, जब यह व्यवस्था लागू होगी, तब किटी पार्टी या गोल्ड में ₹1000 बचाने वाली गृहिणियां भी उस पैसे को सीधे 9% यील्ड वाले AAA-रेटेड टोकनाइज्ड बॉन्ड में सुरक्षित लगा सकेंगी.
20 साल पहले जब कागजी शेयरों की जगह 'डीमैट' व्यवस्था आई थी, तो लोग शुरुआत में झिझकते थे. लेकिन आज हर नागरिक मोबाइल से ही ट्रेडिंग कर रहा है. टोकनाइजेशन डीमैट से भी एक कदम आगे का सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है. वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के 98% निवेशक अन-रेगुलेटेड क्रिप्टो के बजाय सरकारी सुरक्षा और नियमों वाले टोकनाइज्ड एसेट्स पर भरोसा जता रहे हैं.
भारतीय बॉन्ड मार्केट की तुलना बांस (Bamboo) के पेड़ से की जा सकती है, जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी मजबूत जड़ें बनाता है और फिर अचानक तेजी से ऊपर बढ़ता है. भारत के पास ई-केवाईसी (e-KYC), डिजी लॉकर, यूपीआई (UPI) और आरबीआई के होलसेल ई-रुपये (CBDC) का मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है. अब केवल सेबी (SEBI) और सरकार की ओर से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू होने का इंतजार है. नियम स्पष्ट होते ही देश में बॉन्ड निवेशकों की संख्या 5 करोड़ से बढ़कर 15 से 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.