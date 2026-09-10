/Bond Tokenisation Summit 2026: डीमैट के बाद भारत में सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति, कैसे हर आम नागरिक बनेगा बॉन्ड निवेशक

आरईसी लिमिटेड (REC Ltd.) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहन लाल कुमावत ने हाल ही में पूरे किए गए पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे शेयर किये. हर साल बॉन्ड मार्केट से करीब एक लाख करोड़ रुपये जुटाने वाली आरईसी ने पहली बार टोकनाइज्ड बॉन्ड का ट्रायल किया. पारंपरिक तरीके से बॉन्ड जारी करने और सेटलमेंट में जहां दो से तीन दिन दिन लगते थे, वहीं यह पूरा प्रोसेस महज दो घंटे के अंदर सफलता से संपन्न हो गई. इस ट्रायल के दौरान 20 दिन में 20 संस्थागत निवेशकों को मैप किया गया, जिनमें से 18 को तुरंत अलॉटमेंट मिल गया. शुरुआत में केवल एक बैंक डिजिटल वैलेट के लिए तैयार था, लेकिन ट्रायल खत्म होते-होते देश के 5 बड़े बैंक इस नेटवर्क से जुड़ चुके थे.