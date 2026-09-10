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Bond Tokenisation Summit 2026: डीमैट के बाद भारत में सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति, कैसे हर आम नागरिक बनेगा बॉन्ड निवेशक

SEBI Tokenization Framework: मुंबई में आयोजित बॉन्ड टोकनाइजेशन समिट 2026 में विशेषज्ञों ने खुलासा किया कि कैसे ब्लॉकचेन और एसेट टोकनाइजेशन भारत के $600B बॉन्ड मार्केट को बदलकर आम गृहिणियों और छोटे निवेशकों को 9% तक का रिटर्न दिलाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 10, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:53 PM IST
Bond Tokenisation Summit 2026: डीमैट के बाद भारत में सबसे बड़ी वित्तीय क्रांति, कैसे हर आम नागरिक बनेगा बॉन्ड निवेशक

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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