चश्मा बनाने वाली लेंसकार्ट, वाटरवेज लीजर और वेकफिट सहित कई कंपनियां लाएंगी IPO, SEBI ने दी मंजूरी

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:15 PM IST
New IPO : सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने चश्मा बनाने वाली लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, वेकफिट इनोवेशंस, वाटरवेज लेजर टूरिज्म और टेनेको क्लीन एयर सहित कुल छह IPO को मंजूरी दे दी है. मार्केट रेगुलेटर SEBI ने वाटरवेज लेजर टूरिज्म, श्रीराम ट्विस्टेक्स और लैम्टफ के ड्राफ्ट पेपर्स पर 26 सितंबर को ऑब्जर्वेशन लेटर्स इश्यू किए थे. SEBI ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, वेकफिट इनोवेशंस और टेनेको क्लीन एयर इंडिया के ड्राफ्ट पेपर्स पर 3 अक्टूबर को ऑब्जर्वेशन लेटर्स इश्यू किए थे.

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने जुलाई में IPO के लिए ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए थे. इस IPO में 2,150 करोड़ रुपये तक के नए शेयरों का इश्यू और मौजूदा शेयर होल्डर द्वारा 13.2 करोड़ शेयरों तक की बिक्री शामिल होगी. बिक्री कर रहे शेयर होल्डर में को-फाउंडर पीयूष बंसल 2 करोड़ से अधिक शेयर बेचेंगे, जबकि अन्य को फाउंडर अमित चौधरी और सुमीत कपाही 28.7 लाख शेयर बेचेंगे.

वेकफिट इनोवेशंस स्लिप और होम सॉल्यूशंस बनाने वाली स्टार्टअप है. कंपनी ने इस साल जून में SEBI के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स फाइल किया था. वेकफिटनए शेयर इश्यू कर 468.2 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस कंपनी के इन्वेस्टर में Peak XV शामिल है. 

Tenneco क्लीन एयर इंडिया IPO के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है. Tenneco Mauritius इसके प्रमोटर हैं. ये 3,000 करोड़ रुपये तक के हिस्से का बिक्री कर रहे हैं.

मुंबई की Cordelia Cruises की ऑपरेटर वाटरवेज लेजर टूरिज्म का IPO से 727 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है. इसमें कोई OFS नहीं होगा. इस इश्यू में कंपनी सिर्फ नए शेयर जारी करेगी. 

61 कंपनियों के IPO आवेदन, SEBI के पास लंबित

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, कम से कम 61 कंपनियों के IPO आवेदन वर्तमान में SEBI के पास लंबित हैं। भारतीय कंपनियां शेयर मार्केट में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और मार्केट पर बढ़ते विश्वास के बीच धन जुटाने के लिए प्राइमरी मार्केट की ओर तेजी से रुख कर रही हैं.

 

