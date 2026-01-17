Advertisement
SEBI ने बदले म्‍यूचुअल फंड के न‍िवेश से जुड़े न‍ियम, न‍िवेशकों को होगी ज्‍यादा बचत; जान‍िए क्‍या है नया फॉर्मूला?

SEBI ने बदले म्‍यूचुअल फंड के न‍िवेश से जुड़े न‍ियम, न‍िवेशकों को होगी ज्‍यादा बचत; जान‍िए क्‍या है नया फॉर्मूला?

SEBI BER New Rules: सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड से जुड़े न‍ियमों में पूरी तरह बदलाव क‍िया गया है. नए फ्रेमवर्क को 1 अप्रैल 2026 से लागू क‍िया जाएगा. इसका मकसद निवेशकों को खर्च से जुड़ी पूरी जानकारी देना, चार्ज में कमी लाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:37 PM IST
SEBI ने बदले म्‍यूचुअल फंड के न‍िवेश से जुड़े न‍ियम, न‍िवेशकों को होगी ज्‍यादा बचत; जान‍िए क्‍या है नया फॉर्मूला?

Mutual Fund Rules: अगर आप म्यूचुअल फंड के जर‍िये शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड से जुड़े न‍ियमों को पूरी तरह बदल द‍िया गया है. नए रूल्‍स को जानकर आप भी खुश हो जाएंगे. सेबी (SEBI) की तरफ से म्यूचुअल फंड से जुड़े न‍ियमों में पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है. नए फ्रेमवर्क को 1 अप्रैल 2026 से लागू क‍िया जाएगा. इसका मकसद निवेशकों को खर्च से जुड़ी पूरी जानकारी देना, चार्ज में कमी लाना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है. दिसंबर 2025 में सेबी (SEBI) की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. अब इसका ऑफ‍िश‍ियल नोटिफिकेशन जारी क‍िया गया है.

क्‍या है BER?

पहले टोटल एक्सपेंस रेश्‍यो (TER) में सब कुछ मिलाकर एक कैप था. अब बेस एक्सपेंस रेशियो (BER) आएगा, जिसमें केवल फंड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल खर्च शामिल होंगे. GST, STT, स्टैंप ड्यूटी जैसे चार्ज अलग से लगेंगे. TER अब BER + ब्रोकरेज + टैक्स + अन्य चार्ज को म‍िलाकर होगा. इससे इनवेस्‍टर आसानी से समझ पाएंगे कि फंड हाउस क‍ितना चार्ज कर रहा है और कितना सरकारी टैक्स है.

एक्‍सपेंस रेश्‍यो की ल‍िमि‍ट घटी, निवेशकों को फायदा
से‍बी (SEBI) की तरफ से ज्यादातर फंड कैटेगरी में BER कैप को कम कर द‍िया गया है. इससे कुल खर्च में कमी होगी और निवेशकों के रिटर्न बढ़ सकते हैं. ज्यादा खर्च होने पर AMC, ट्रस्टी या स्पॉन्सर खुद वहन करेंगे. यद‍ि कोई एक्‍सट्रा खर्च स्कीम पर डाला गया तो पहले इनवेस्‍टर / एडवाइजरी फीस पूरी तरह वापस करनी होगी.

ब्रोकरेज और एग्जिट लोड पर कटौती
ट्रेडिंग खर्च भी पहले से कम हो गए हैं. ब्रोकरेज कैप कैश मार्केट में 0.12% से घटकर 0.06% और डेरिवेटिव में 0.05% से 0.02% हो गया है. साल 2018 से चली आ रही एक्‍सट्रा 0.05% एग्जिट लोड की छूट को भी खत्म कर द‍िया गया है. इससे फंड की ट्रेडिंग कॉस्ट कम होगी, ज‍िससे निवेशक को फायदा म‍िलेगा.

डिजिटल कम्युनिकेशन और आसान नियम
SEBI ने इनवेस्‍टर कम्‍युन‍िकेशन को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. सालाना रिपोर्ट अब ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी. ट्रस्टी मीट‍िंग की संख्या में ग‍िरावट आई है. स्कीम में बदलाव के लिए अब अखबार में व‍िज्ञापन देने की जरूरत भी नहीं होगी, अब केवल ऑनलाइन डिस्क्लोजर ही जरूरी होगा. इससे फंड हाउस की कंप्‍लायंस आसान होगी और निवेशकों को बेहतर जानकारी म‍िल सकेगी. इन बदलाव से म्यूचुअल फंड में न‍िवेश को पहले से ज्‍यादा भरोसेमंद बनाने की तैयारी है. यद‍ि आप SIP या लंपसम में न‍िवेश करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से आपके खर्च थोड़े कम हो सकते हैं.

अक्‍सर पूछे जाने वाले FAQ

सवाल: SEBI की तरफ से म्यूचुअल फंड न‍ियमों में क्‍या बदलाव किया गया है?
जवाब: SEBI 1996 के पुराने नियमों को बदलकर SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 लेकर आई है. इसका फोकस खर्चों की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, फीस कम करना और नियमों को आसान बनाना है. नए न‍ियम 1 अप्रैल 2026 से लागू क‍िये जाएंगे.

सवाल: बेस एक्सपेंस रेशियो (BER) क्या है?
जवाब: BER एक नया कॉन्सेप्ट है, यह केवल फंड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल खर्च (AMC फीस) को कवर करता है. जीएसटी (GST), एसटीटी (STT), स्टैंप ड्यूटी, SEBI फीस जैसे चार्ज इसमें शामिल नहीं होते! अब ये अलग से एक्‍चुअल बेस (on actuals) पर लगेंगे. इससे न‍िवेशकों को साफतौर पर यह जानकारी होगी क‍ि फंड हाउस कितना चार्ज कर रहा है.

सवाल: टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) का क्या होगा?
जवाब: TER पहले की तरह अब भी बना रहेगा. लेकिन यह BER + ब्रोकरेज + रेगुलेटरी / स्टैट्यूटरी लेवी को शाम‍िल करके होगा. पहले TER में सब कुछ मिला हुआ था, अब यह अलग-अलग दिखेगा और इसमें ज्‍यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी.

