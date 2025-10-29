Advertisement
SEBI का मेगा प्‍लान, म्यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट करना होगा सस्‍ता; नियमों में बदलाव की तैयारी

Share Market Update: इन द‍िनों लोग म्यूचुअल फंड में तेजी से इनवेस्‍टमेंट कर रहे हैं. मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड से जुड़े न‍ियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है. बदलाव होने के बाद न‍िवेशकों को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा और इसमें न‍िवेश करना पहले से सस्‍ता हो जाएगा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:14 PM IST
Mutual Fund Rules: शेयर मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने देश से मैनेज किये जाने वाले म्यूचुअल फंड्स में बड़े बदलाव करने का प्रपोजन द‍िया है. इनका मकसद ब्रोकरेज की लागत कम करना, फीस डिस्क्लोजर को साफ करना और इनवेस्‍टर से फीस लेने के तरीके को आसान बनाना है. 1996 के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के र‍िव्‍यू करने वाले नए कंसल्टेशन पेपर में सेबी (SEBI) ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के लिए कॉस्‍ट स्‍ट्रक्‍चर को कड़ा करने का सुझाव दिया है. इससे ज्‍यादा फायदा सीधे निवेशकों तक पहुंच सकेगा.

म्यूचुअल फंड में इनवेस्‍ट करना हो जाएगा सस्ता

सबसे बड़े प्रपोजल में से एक ब्रोकरेज और ट्रांजेक्‍शन कॉस्‍ट में भारी कटौती है. इससे म्यूचुअल फंड स्कीम में इनवेस्‍ट करना सस्ता हो जाएगा. सेबी (SEBI) ने कैश मार्केट में होने वाले ब‍िजनेस के लिए ब्रोकरेज की ल‍िम‍िट को मौजूदा 12 बेस प्‍वाइंट से घटाकर केवल 2 बेस प्‍वाइंट पर रखने का सुझाव दिया है. डेरिवेटिव्स के लिए यह ल‍िम‍िट 5 बेस प्‍वाइंट से घटाकर केवल 1 बेस प्‍वइांट कर दी जाएगी. सेबी (SEBI) का एक अन्य बड़ा कदम अतिरिक्त 5 बेस प्‍वाइंट के खर्चे को हटाना है, जिसे एएमसी को 2018 से अपने कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) पर वसूलने की अनुमति दी गई थी.

5 बीपीएस के इजाफे का प्रस्ताव दिया
इस बदलाव को संतुलित करने के लिए सेबी ने ओपन-एंडेड एक्‍ट‍िव स्‍कीम के लिए बेस टोटल एक्सपेंस रेश्यो (TER) स्लैब में 5 बीपीएस के इजाफे का प्रस्ताव दिया है. एक्सपेंस डिस्क्लोजर को और ज्‍यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सेबी ने सुझाव दिया है कि टैक्स और सरकारी शुल्‍क, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT), गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) और स्टांप फीस को म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेश्यो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

इसके बजाय, इन्हें अलग से दिखाया जाएगा और सीधे निवेशकों से वसूला जाना चाहिए. इसका मतलब है कि अब टीईआर (TIR) केवल वही दर्शाएगा जो फंड मैनेजर निवेशकों के एसेट मैनेजमेंट के लिए लेते हैं, जबकि टैक्स को एक अलग लागत के रूप में दिखाया जाएगा. सेबी ने एक वैकल्पिक प्रदर्शन-आधारित टीईआर फ्रेमवर्क शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है. इससे एएमसी अपने फंड के प्रदर्शन के आधार पर अधिक या कम शुल्क ले सकेंगे.

इसके अतिरिक्त, सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) से संबंधित सभी खर्च (यूनिटों के आवंटन तक) एएमसी कंपनी द्वारा वहन किए जाएं, न कि स्कीम द्वारा, इससे निवेशकों के लिए लागत कम होगी. इस कदम का उद्देश्य अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है. जानकारों का कहना है कि यद‍ि इन सुधारों को लागू किया जाता है तो ये भारत के लाखों निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड इनवेस्‍ट करने निवेश को अधिक पारदर्शी, लागत प्रभावी और उचित बना सकते हैं. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Sebishare market

