नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने खुद कटेगा SIP का पैसा, SEBI के इस नए प्लान से निवेश होगा आसान

SEBI New Plan : नौकरीपेशा लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना आने वाले समय में और आसान हो सकता है. शेयर बाजार रेगुलेटर SEBI ने एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है. इसमें पेरोल लिंक्ड SIP जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया है. अगर ये नियम लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने अपने आप म्यूचुअल फंड SIP कट जाएगी. ये व्यवस्था ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे PF और NPS में ऑटोमैटिक कटौती होती है.

निवेशकों को होगा फायदा

SEBI के प्रस्ताव के अनुसार लिस्टेड कंपनियां, EPFO से जुड़ी संस्थाएं और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां कर्मचारियों को ये सुविधा दे सकेंगी. हालांकि, इसमें कर्मचारी की मंजूरी जरूरी होगी और बिना सहमति के कोई कटौती नहीं होगी. इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये माना जा रहा है कि लोगों को हर महीने SIP जमा करने की अलग से चिंता नहीं करनी पड़ेगी और निवेश नियमित रूप से जारी रहेगा. SEBI ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी एक बड़ा बदलाव सुझाया है. फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेल कमीशन नकद में दिया जाता है, लेकिन नए प्रस्ताव में इसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स के रूप में देने का विकल्प रखा गया है. इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद भी लंबे समय तक निवेश से जुड़े रहेंगे और निवेशकों के साथ उनका हित भी बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा.

म्यूचुअल फंड के जरिए डोनेशन की सुविधा शुरू करने का सुझाव

इसके अलावा SEBI ने म्यूचुअल फंड के जरिए डोनेशन की सुविधा शुरू करने का सुझाव भी दिया है. प्रस्ताव के मुताबिक निवेशक सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड एनजीओ को योगदान दे सकेंगे. साथ ही सोशल कॉन्ट्रिब्यूशन आधारित म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए सामाजिक कार्यों में निवेश करने का विकल्प भी मिल सकता है. SEBI का कहना है कि इन बदलावों का मकसद म्यूचुअल फंड निवेश को ज्यादा आसान, लचीला और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेगुलेटर नियमित निवेश की आदत को बढ़ावा देना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अनुशासित तरीके से निवेश कर सकें. इसके साथ ही थर्ड पार्टी पेमेंट्स में भी कुछ छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन सुरक्षा और PMLA नियमों का पालन पहले की तरह सख्ती से किया जाएगा. फिलहाल ये सिर्फ प्रस्ताव हैं और अभी इन्हें लागू नहीं किया गया है.