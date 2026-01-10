Advertisement
trendingNow13069774
Hindi Newsबिजनेसबदलेगा शेयर बाजार का न‍ियम, पहले से आसान हो जाएगा ट्रेड‍िंग करना; क्‍या है सेबी का प्रपोजल?

बदलेगा शेयर बाजार का न‍ियम, पहले से आसान हो जाएगा ट्रेड‍िंग करना; क्‍या है सेबी का प्रपोजल?

SEBI: सेबी की तरफ से बयान में कहा गया कि करीब 54 नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है. इसमें इक्‍व‍िटी और कमोडिटी सेगमेंट दोनों को स‍िंगल स्‍ट्रक्‍चर में कवर करने वाले नियम शामिल हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बदलेगा शेयर बाजार का न‍ियम, पहले से आसान हो जाएगा ट्रेड‍िंग करना; क्‍या है सेबी का प्रपोजल?

Share Market Rules: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेड‍िंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने ट्रेडिंग से जुड़े नियमों का आसान बनाने के लिए नया प्रपोजल दिया है. इसका मकसद स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से जुड़े फ्रेमवर्क में बदलाव करना, नियमों को आसान बनाना और बाजार के भागीदारों के लिए इन्‍हें फॉलो करने के बोझ को कम करना है. नए प्रपोजल के जरिये सेबी की कोशिश स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज दोनों में ट्रेड को आसानी से बढ़ावा देने की है.

54 नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई

सेबी की तरफ से जारी किये गए कंसल्टेशन पेपर में ट्रेडिंग, प्राइस बैंड, सर्किट ब्रेकर, बल्क और ब्लॉक डील डिस्क्लोजर, कॉल ऑक्शन और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ाने की स्कीम पर दोहराव लाने वाले प्रावधानों को मर्जर करने की सिफारिश की गई है. बयान में कहा गया कि करीब 54 नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है. इसमें इक्‍व‍िटी और कमोडिटी सेगमेंट दोनों को स‍िंगल स्‍ट्रक्‍चर में कवर करने वाले नियम शामिल हैं. इस मर्जर में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ), विशिष्ट क्लाइंट कोड, पैन की जरूरत, ट्रेडिंग घंटे और डेली प्राइस ल‍िमि‍ट से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बयान में आगे कहा गया कि बल्क डील और ब्लॉक डील से संबंधित डिस्क्लोजर प्रावधानों को आपस में मिलाया जा सकता है. बल्क डील डिस्क्लोजर पर और स्पष्टता प्रदान की जा सकती है. इसका मतलब है कि सदस्य एक्सचेंजों के बीच पूरी होने वाली बल्क डील की जानकारी कस्‍टमर लेवल पर एक्सचेंज की तरफ से प्रसारित की जाएगी. रेग्‍युलेट‍िंग ने कहा कि क्लियरिंग कॉरपोरेशंस पर लगने वाले प्रावधानों के लिए एक अलग से मास्टर सर्कुलर लाया जाएगा, जिससे रेगुलेटरी ओवललैप को समाप्त किया जा सके.

बयान में आगे कहा गया, 'एक्सचेंजों और क्लियरिंग निगमों द्वारा क्लाइंट कोड और ओटीआर आवंटन में संशोधन के लिए लगाए गए जुर्माने एक समान होने चाहिए.' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए अनुपालन को सरल बनाने, आसान बनाने और लागत कम करने की घोषणा की थी. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Sebishare market

Trending news

टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
plane crash news
टेकऑफ के थोड़ी देर बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा प्लेन, कई लोग घायल; बाल-बाल बची जान
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
Mamata Banerjee
I-PAC केस में कानूनी लड़ाई तेज, ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया कैविएट
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
Ajit Doval
... तो इस वजह से फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते अजीत डोभाल, खुद किया खुलासा
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
Noor Ahmad Noor
नूर अहमद को मिली नई जिम्मेदारी, अब भारत में संभालेंगे अफगान की कमान
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
Asaduddin Owaisi
एक दिन हिजाब वाली लड़की बनेगी भारत की PM... ओवैसी के बयान पर BJP बोली- कोई चांस नहीं
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
Pakistan
खेत-जंगल-नाले के बीच चुनी गई लोकेशन, ताकि कोई देख न सके! पाकिस्तान से भेजे जा...
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
Somnath Mandir
'गजनी, खिलजी, औरंगजेब आए और चले गए...', PM Modi ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
Asaduddin Owaisi
'कांग्रेस की वजह से उमर और शरजील जेल में...' ओवैसी SC के फैसले को लेकर साधा निशाना
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
Ajit Doval
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन...', युवाओं को अजित डोभाल का मैसेज; क्या कहा?
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र
Pune Civic Polls
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र