Share Market Rules: अगर आप भी शेयर बाजार में ट्रेड‍िंग करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) ने ट्रेडिंग से जुड़े नियमों का आसान बनाने के लिए नया प्रपोजल दिया है. इसका मकसद स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से जुड़े फ्रेमवर्क में बदलाव करना, नियमों को आसान बनाना और बाजार के भागीदारों के लिए इन्‍हें फॉलो करने के बोझ को कम करना है. नए प्रपोजल के जरिये सेबी की कोशिश स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज दोनों में ट्रेड को आसानी से बढ़ावा देने की है.

54 नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई

सेबी की तरफ से जारी किये गए कंसल्टेशन पेपर में ट्रेडिंग, प्राइस बैंड, सर्किट ब्रेकर, बल्क और ब्लॉक डील डिस्क्लोजर, कॉल ऑक्शन और ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बढ़ाने की स्कीम पर दोहराव लाने वाले प्रावधानों को मर्जर करने की सिफारिश की गई है. बयान में कहा गया कि करीब 54 नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है. इसमें इक्‍व‍िटी और कमोडिटी सेगमेंट दोनों को स‍िंगल स्‍ट्रक्‍चर में कवर करने वाले नियम शामिल हैं. इस मर्जर में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (एमटीएफ), विशिष्ट क्लाइंट कोड, पैन की जरूरत, ट्रेडिंग घंटे और डेली प्राइस ल‍िमि‍ट से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.

बयान में आगे कहा गया कि बल्क डील और ब्लॉक डील से संबंधित डिस्क्लोजर प्रावधानों को आपस में मिलाया जा सकता है. बल्क डील डिस्क्लोजर पर और स्पष्टता प्रदान की जा सकती है. इसका मतलब है कि सदस्य एक्सचेंजों के बीच पूरी होने वाली बल्क डील की जानकारी कस्‍टमर लेवल पर एक्सचेंज की तरफ से प्रसारित की जाएगी. रेग्‍युलेट‍िंग ने कहा कि क्लियरिंग कॉरपोरेशंस पर लगने वाले प्रावधानों के लिए एक अलग से मास्टर सर्कुलर लाया जाएगा, जिससे रेगुलेटरी ओवललैप को समाप्त किया जा सके.

बयान में आगे कहा गया, 'एक्सचेंजों और क्लियरिंग निगमों द्वारा क्लाइंट कोड और ओटीआर आवंटन में संशोधन के लिए लगाए गए जुर्माने एक समान होने चाहिए.' केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए अनुपालन को सरल बनाने, आसान बनाने और लागत कम करने की घोषणा की थी. (IANS)