वेदांता ग्रुप के लिए बुरी खबर! SEBI ने Sterlite Electric के IPO पर लगाई रोक

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने वेदांता समूह की यूनिट स्टरलाइट इलेक्ट्रिक लिमिटेड (Sterlite Electric Ltd) के प्रस्तावित IPO को अस्थायी रूप से रोक दिया है. ये जानकारी सोमवार को SEBI की वेबसाइट पर देखने को मिली है. ये वेदांता ग्रुप की सहयोगी कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजनाओं को झटके के रूप में देखा जा रहा है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेदांता ग्रुप ने SEBI के फैसले पर कोई 'ऑफिशियल' टिप्पणी नहीं की है.

स्टरलाइट इलेक्ट्रिक ने अक्टूबर की शुरुआत में अपने IPO के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था. इस पेशकश में 7.8 मिलियन नई इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और उतने ही शेयरों की बिक्री मौजूदा शेयरधारकों द्वारा (Offer for Sale) शामिल थी. SEBI ने ये नहीं बताया है कि IPO को रोकने के पीछे क्या कारण हैं. ऐसे मामलों में आमतौर पर रेगुलेटर कुछ अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है.

यह भी पढ़ें : देश में तेजी से बढ़ी मह‍िलाओं की तनख्‍वाह, अब सबसे कम हुआ सैलरी गैप

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा सबसे बड़ा IPO मार्केट

भारत का IPO (Initial Public Offering) मार्केट इस समय जोरदार उछाल पर है. 2025 के पहले नौ महीनों में 240 से अधिक बड़ी और छोटी कंपनियों ने शेयर बाजार से लगभग 10.5 अरब डॉलर (लगभग ₹87,000 करोड़) जुटाए हैं. LSEG (लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप) के आंकड़ों के अनुसार, इस परफॉरमेंस के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा IPO मार्केट बन गया है, जहां कंपनियों ने सबसे ज्यादा फंड जुटाया है. अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही में भारतीय इक्विटी बाजार से लगभग 8 अरब डॉलर तक की राशि IPO के जरिए जुटाए जाने की संभावना है.

क्या काम करती है स्टरलाइट इलेक्ट्रिक

वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट इलेक्ट्रिक को पहले स्टरलाइन पावर ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था. ये वेदांता ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में से एक है. कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम करती है.