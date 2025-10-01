Advertisement
फिनफ्लुएंसर के भरोसे पर 6 में से 4 निवेशक, SEBI की रिपोर्ट में आया सच

भारतीय निवेशकों का बड़ा हिस्सा अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जगह सोशल मीडिया पर सक्रिय फिनफ्लुएंसर्स की सलाह मान रहा है. SEBI इन्वेस्टर सर्वे 2025 के अनुसार, 62% रिटेल इन्वेस्टर निवेश का फैसला फिनफ्लुएंसर्स से प्रभावित होकर लेते हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:28 PM IST
Influence of finfluencers : अगर आप शेयर मार्किट में पैसा लगाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. देश में 62% इन्वेस्टर फिनफ्लुएंसर की सलाह लेते हैं. इनमें से से 93% ने उन्हें विश्वसनीय बताया है. मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्वे में ये बात सामने आयी है. ये सर्वे, SEBI का एक दशक में पहली व्यापक स्टडी है, इसमें कांटार (Kantar) ने 90,000 से अधिक घरों की राय ली है.

62% रिटेल इन्वेस्टर फिनफ्लुएंसर्स से प्रभावित 

भारतीय निवेशकों का बड़ा हिस्सा अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जगह सोशल मीडिया पर सक्रिय फिनफ्लुएंसर्स की सलाह मान रहा है. SEBI इन्वेस्टर सर्वे 2025 के अनुसार, 62% रिटेल इन्वेस्टर निवेश का फैसला फिनफ्लुएंसर्स से प्रभावित होकर लेते हैं. सर्वे के मुताबिक, भारतीय परिवार जोखिम से बचते हैं. लगभग 80% परिवार रिटर्न की तुलना में कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्राथमिकता देते हैं. केवल 5.6% ही उच्च जोखिम दिखाते हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए शार्ट टर्म नुकसान सहने को तैयार रहते हैं.

फिनफ्लुएंसर्स का प्रभाव

रिपोर्ट में बताया गया है कि इन निवेशकों के लिए सूचना के सोर्स में नाटकीय रूप से बदलाव आया है.  रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां 59% निवेशकों ने मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए सूचना के सामान्य सोर्स के रूप में अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों का रुख किया, वहीं 56% ने सोशल मीडिया पर फिनफ्लुएंसर्स का रुख किया.

विशेषज्ञों का मानना है कि ये ट्रेंड खासकर मिलेनियल और जनरेशन Z निवेशकों के बीच अधिक देखा जा रहा है, वो बैंक ब्रांच की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं. SEBI के इस सर्वे से ये भी स्पष्ट होता है कि निवेशकों और औपचारिक संस्थाओं के बीच भरोसे की खाई (Trust Deficit) है और कई निवेशक अब सोशल मीडिया के आसान और तुरंत उपलब्ध सुझावों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं.

