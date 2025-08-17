 सेटलमेंट एप्लीकेशन से SEBI की हुई बंपर कमाई! कंपनियों, निवेशकों ने भरा ₹800 करोड़ का जुर्माना
सेटलमेंट एप्लीकेशन से SEBI की हुई बंपर कमाई! कंपनियों, निवेशकों ने भरा ₹800 करोड़ का जुर्माना

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास  सेंटलमेंट एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड संख्या में सेटलमेंट एप्लिकेशन पहुंचे. 703 कंपनियों और निवेशकों में केस के बजाए सेटलमेंट से विवाद को खत्म करने का रास्ता चुना.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 17, 2025, 06:37 PM IST
SEBI: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास  सेंटलमेंट एप्लीकेशन पहुंच रहे हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड संख्या में सेटलमेंट एप्लिकेशन पहुंचे. 703 कंपनियों और निवेशकों में केस के बजाए सेटलमेंट से विवाद को खत्म करने का रास्ता चुना. वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसे 434 एप्लिकेशन आए थे. 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को 2024-25 में रिकॉर्ड संख्या में सेटलमेंट एप्लीकेशन प्राप्त हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थाएं बिना लंबी मुकदमेबाजी के विवादों को सुलझाना पसंद कर रही हैं. सेबी की लेटेस्ट वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, नियामक को 703 सेटलमेंट याचिकाएं प्राप्त हुईं, जो पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त 434 याचिकाओं से काफी अधिक है. इन आवेदनों में से 284 का निपटान आदेशों के माध्यम से निपटारा किया गया, जबकि अन्य 272 रिजेक्ट, विड्रॉ या रिटर्न कर दिए गए. निपटान किए गए मामलों के माध्यम से, सेबी ने निपटान शुल्क के रूप में 798.87 करोड़ रुपए और वापसी शुल्क के रूप में 64.84 करोड़ रुपए एकत्र किए.  निपटान तंत्र, प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों को अदालत में मुकदमा लड़ने के बजाय, शुल्क का भुगतान कर और कुछ शर्तों को पूरा कर मामलों को बंद करने की अनुमति देता है.  

 

इन मामलों में उल्लंघनों की एक विस्तृत श्रृंख शामिल थी, जिसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडिंग, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) शामिल थे. निपटान मामलों के साथ-साथ, सेबी ने वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में अपीलों का भी निपटारा किया. 2024-25 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष कुल 533 नई अपीलें दायर की गईं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 821 थी.  73 प्रतिशत अपीलें रिजेक्ट कर दी गईं, 5 प्रतिशत को अनुमति दी गई, 10 प्रतिशत को संशोधनों के साथ बरकरार रखा गया, 5 प्रतिशत को वापस भेज दिया गया और 7 प्रतिशत विड्रॉ की गई. आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा - Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि.

Sebi

