Advertisement
trendingNow13023008
Hindi Newsबिजनेस

SEBI का ताबड़तोड़ एक्शन, इस कंपनी पर लगाया 7 दिन का प्रतिबंध, जानिए क्या है वजह?

यह कार्रवाई तब हुई जब SEBI, NSE और BSE ने 2 से 8 नवंबर 2022 के बीच कंपनी की जॉइंट जांच की. इस दौरान जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SEBI का ताबड़तोड़ एक्शन, इस कंपनी पर लगाया 7 दिन का प्रतिबंध, जानिए क्या है वजह?

SEBI Action : मार्केट रेगुलेटर SEBI ने ब्रोकरेज फर्म Prabhudas Lilladher पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसे 7 दिनों तक नए क्लाइंट जोड़ने, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और नई स्कीम लॉन्च करने से रोक दिया है. यह कार्रवाई तब हुई जब SEBI, NSE और BSE ने 2 से 8 नवंबर 2022 के बीच कंपनी की जॉइंट जांच की. इस दौरान जांच में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं.

जांच में SEBI ने क्या पाया?

क्लाइंट के फंड का गलत इस्तेमाल

Add Zee News as a Preferred Source

मार्जिन की गलत रिपोर्टिंग

गलत और अधूरी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भेजना

ट्रेड सेटलमेंट नियमों का उल्लंघन

मार्जिन की गलत कैलकुलेशन

अन्य कंप्लायंस रूल्स का उल्लंघन

ये गड़बड़ियां 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच हुईं

SEBI की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ी?

28 दिसंबर 2023 को SEBI ने एक Designated Authority को जांच आगे बढ़ाने का आदेश दिया. DA ने Prabhudas Lilladher को 15 दिन तक नए कांट्रैक्ट और स्कीम्स लेने से रोकने की सिफारिश की थी. लेकिन SEBI ने हाल में इसे बदलकर 7 दिन का प्रतिबंध लगाया है.

कंपनी के बचाव पर SEBI का जवाब

कंपनी ने कहा कि ये 'तकनीकी गलतियाँ' थीं, जानबूझकर नहीं. लेकिन SEBI ने इस दावे को खारिज कर दिया. जांच अवधि में ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि वे इन गलतियों से अनजान थे.

अन्य  गड़बड़ियां भी मिलीं

KRA में दस्तावेज देर से अपलोड करना

सभी क्लाइंट फंड की सही जानकारी स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम में अपलोड नहीं करना

एक्सपोजर की गलत रिपोर्टिंग

क्लियर लेजर बैलेंस और पीक लेजर बैलेंस की गलत रिपोर्टिंग

4 क्लाइंट से जरूरत से ज्यादा ब्रोकरेज वसूलना

दो डिमैट अकाउंट समयसीमा के बाद भी चालू रखना

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

sebi action

Trending news

श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
Maulana Mahmood Madani
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, SC पर भी साधा निशाना
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
भारत माता की जय कहने की हिम्मत नहीं... दिखा रहीं आक्रोश; BJP ने ममता पर साधा निशाना
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप