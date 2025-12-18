माधबी पुरी मामले से सबक लेकर बना कानून? अब कुर्सी की आड़ में सेबी के अधिकारी नहीं कर पाएंगे खेल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड लगाएगा लगाम

Securities Markets Code Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड बिल, 2025 को लोकसभा में पेश किया. इस बिल के जरिए सरकार भारत के शेयर बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश कर रही है. सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच से जुड़े विवादों के बाद सरकार ने बाजार और बाजार नियामक के लिए सख्त नियमों का मसौदा तैयार किया है. इस नए बिल का मकसद शेयर बाजार से जुड़े कानूनों को आधुनिक बनाना और बाजार नियामक संस्थाओं,खास तौर पर सेबी (SEBI), की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना है. बीते दिनों जिस तरह से इस नियामक पर सवाल उठे, उसके बाद इस बिल की जरूरत महसूस होने लगी थी. सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर उठी ऊंगलियों ने बाजार नियामक के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया था. अब सरकार उसी भरोसे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

सेबी की पूर्व चेयरपर्सन पर उठे थे सवाल

बाजार नियामक SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने जब मार्च 2022 में कुर्सी संभाली थी तो निवेशकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी. सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन ने वादे तो कई किए, लेकिन एक के बाद एक वो कई आरोपों में घिरती चली गईं. कभी अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने उनपर आरोपों की लंबी लिस्ट शेयर कर दी तो कभी जेन स्ट्रीट स्कैंडल में उनका नाम शामिल हो गया. माधबी पुरी बुच पर पद पर रहते हुए हितों के टकराव के आरोप लगे. पूर्व चेयरपर्सन पर लगे आरोपों ने बाजार नियामक संस्था की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारी की हितों के टकराव (conflict of interest) पर सवाल उठा दिया. उनपर अडानी-हिंडनबर्ग मामले के दौरान 'कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (हितों के टकराव) के गंभीर आरोप लगे थे. पुरी पर आरोप लगे कि सेबी चीफ रहते हुए उन्होंने जानकारी छिपाई. उन्होंने ऐसे फंड्स में निवेश थे, जिनका संबंध जांच के दायरे में आई कंपनियों ने हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने खुद को जांच से अलग नहीं किया. सड़क से संसद तक मामला पहुंचा, लेकिन बाद में सरकार ने इन आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया. अब इस मामले से सबक लेते हुए सरकार ने नया बिल पेश किया है. इस तरह की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेबी को मजबूती, संस्था पर निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 पेश किया है.

सेबी को मजबूत बनाने तैयारी

सरकार के इस बिल में वित्तीय बाजारों में मौजूद अलग-अलग कानूनों को मिलाकर एक यूनिफाइड कोड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. जिसमें SEBI एक्ट (1992), डिपोजेटरी एक्ट (1996), सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट (Regulation) Act (1956) को मिलाया जाएगा. नए बिल से न सिर्फ नियमों की जटिलता कम होगी, बल्कि बाजार में भरोसा भी मजबूत होगा. नए सिक्योरिटी मार्केट कोड से सेबी को अधिक पार्दर्शी और मजबूत बनाने की कोशिश है. नए कोड में सेबी के चेयरपर्सन और बोर्ड सदस्यों के लिए हितों के टकराव (Conflict of Interest) से जुड़े प्रावधानों को सख्त किया गया है.

माधबी पुरी मामले से सबक

नए कानून में सेबी के एक्स चेयरपर्सन पुरी ने कुर्सी की आड़ में जो मनमानी की, उसे रोकने की कोशिश की गई है. नए कानून के तहत सेबी के अधिकारी को किसी केस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंघ होने पर इसका खुलासा करना होगा. इतना ही नहीं उन्हें तुरंत खुद को केस से अलग करना होगा. सेबी बोर्ड को इसकी जानकारी रिकॉर्ड करनी होगी कि अधिकारी का कनेक्शन क्या था और उसने खुद को अलग किया या नहीं. यानी अडानी हिंडनबर्ग ममाले के दौरान सेबी चीफ ने जो गलती की उससे सेबी पर उठे सवालों को इस बिल के जरिए खत्म करने की कोशिश है और सेबी पर लोगों के भरोसे को मजबूत करने का प्रयास किया गया है.

सेबी अधिकारियों को देनी होगी जानकारी

नया बिल SEBI के नियामक ढांचे और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करेगा, जिससे हितों के टकराव (conflict of interest) को होगा. नए बिल में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों को अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों की जानकारी देनी होगी.नए बिल में सेबी बोर्ड के सदस्यों को अपने किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों का खुलासा करना होगा.सेबी के निदेशक मंडल के सभी मेंबर्स और अधिकारियों को अपनी परिसंपत्तियों,लेनदेन, ट्रेडिंग गतिविधियों और संबंधित पक्षों के बारे में जानकारी देनी होगी. नियुक्ति के समय, सालाना, प्रमुख घटनाओं के दौर में और पद छोड़ने के समय उन्हें इस बारे में इस बारे में पूरा विवरण देना होगा. सेबी अधिक पारदर्शी और परामर्श आधारित बनाने का प्रस्ताव है. माना जा रहा है कि यह प्रावधान सीधे तौर पर माधबी पुरी बुच से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में लाया गया है.