वरिष्ठ नागरिकों की बल्ले-बल्ले! इन बैंकों की FD दे रही तगड़ा ब्याज; 3 साल में मिल रहा शानदार मुनाफा

Senior citizen FD : वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित और नियमित आय देने वाले निवेश ऑप्शन हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं. बढ़ती महंगाई और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच ऐसा निवेश चुनना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कम जोखिम और रिटर्न स्थिर दे सके. ऐसे में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक भरोसेमंद और आसान विकल्प बनकर उभरा है. ये न सिर्फ कैपिटल को सुरक्षित रखता है बल्कि निश्चित ब्याज के जरिए नियमित कमाई का अवसर भी देता है. नई वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है.

अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कई बैंक 3 साल की FD पर 8% तक का ब्याज दे रहे हैं. वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में आमतौर पर 0.50% से 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज मिलता है. इससे उनकी जमा राशि पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित होता है/ ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सरकारी, प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में कहां सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है.

स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे सबसे ज्यादा ब्याज

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अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय सबसे आगे हैं. ये बैंक 3 साल की FD पर सबसे ऊंची ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं. जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.00% तक ब्याज दे रहे हैं. वहीं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.70%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.60% और इक्विटास/स्लाइस बैंक करीब 7.50% ब्याज दे रहे हैं.

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प्राइवेट बैंक: सुरक्षा और रिटर्न का संतुलन

प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं. बंधन बैंक और यस बैंक 7.75% तक का रिटर्न दे रहे हैं, जबकि RBL बैंक 7.70% और IDFC फर्स्ट व इंडसइंड बैंक 7.40% से 7.50% के बीच ब्याज दे रहे हैं. वहीं, HDFC, ICICI और Axis जैसे बड़े बैंक करीब 6.95% की दर ऑफर कर रहे हैं. ये स्थिरता और भरोसे के लिए जाने जाते हैं.

सरकारी बैंक: सबसे सुरक्षित विकल्प

सुरक्षा के लिहाज से सरकारी बैंक अब भी निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं. बैंक ऑफ इंडिया 7.00% तक ब्याज दे रहा है, जबकि SBI और पंजाब नेशनल बैंक 6.80% तथा बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक करीब 6.75% ब्याज ऑफर कर रहे हैं.