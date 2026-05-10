सीनियर सिटीजन FD या SCSS, बुजुर्गों के लिए कौन है बेहतर; कहां होगी हर महीने ज्यादा कमाई?

Senior Citizen FD Vs SCSS: रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम सुनिश्चित करना अधिकांश बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी वित्तीय प्राथमिकताओं में से एक होता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे लोकप्रिय फिक्स्ड इनकम विकल्पों में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) शामिल हैं. दोनों निवेश विकल्प नियमित देते हैं. लेकिन ब्याज दर, भुगतान संरचना, अवधि और निवेश सीमा जैसे कई मामलों में दोनों एक-दूसरे से अलग हैं. भारत के कई बड़े बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक FD ब्याज दरें दे रहे हैं. लेकिन जिन रिटायर्ड लोगों के पास कोई सक्रिय आय का सोर्स नहीं है. उनके लिए ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या FD से मिलने वाली नियमित आय, SCSS से मिलने वाली आय के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है. SCSS खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद नियमित तिमाही आय देने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी योजना है.

आइए समझते हैं कि सीनियर सिटीजन FD और SCSS में से कौन-सा ऑप्शन रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मासिक आय देने में बेहतर साबित हो सकता है.

FD और SCSS में ब्याज दर की तुलना

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अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए SCSS पर 8.2% सालाना ब्याज दर मिल रही है. ये दर सरकार द्वारा तय की जाती है और हर तिमाही इसकी समीक्षा होती है. आमतौर पर ये दर समान अवधि वाली अधिकांश बैंक FD से थोड़ी ज्यादा होती है. वहीं, वरिष्ठ नागरिक FD की ब्याज दरें अलग-अलग बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अलग होती हैं. आमतौर पर ये दरें 7% से 7.75% सालाना के बीच रहती हैं, जबकि कुछ संस्थान वरिष्ठ नागरिकों को करीब 8% तक ब्याज भी देते हैं. ऐसे में SCSS अक्सर थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन आय में अंतर हमेशा बहुत बड़ा नहीं होता.

कौन कर सकता है निवेश?

SCSS भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है. ये एक सुरक्षित और सरकारी गारंटी वाली रिटायरमेंट निवेश योजना मानी जाती है. इसके अलावा 55 से 60 वर्ष की उम्र के वे लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं जिन्होंने VRS या सुपरएनुएशन लिया हो. 50 वर्ष से अधिक उम्र के रक्षा कर्मियों को भी इसमें निवेश की अनुमति है. पति-पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा भी उपलब्ध है. वहीं, वरिष्ठ नागरिक FD पर अतिरिक्त ब्याज लाभ पाने के लिए निवेशक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इन FD पर आमतौर पर सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिलता है. कुछ बैंक 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले 'सुपर सीनियर सिटीजंस' को और ज्यादा ब्याज दर भी ऑफर करते हैं.

SCSS सरकारी योजना होने के कारण इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में माना जाता है. वहीं FD भी सुरक्षित मानी जाती है. खासकर अगर निवेश SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े सरकारी या निजी बैंकों में किया जाए.

निवेश सीमा

SCSS में न्यूनतम निवेश ₹1000 है और अधिकतम ₹30 लाख तक निवेश किया जा सकता है. इसकी अवधि 5 साल तय होती है, जिसे मैच्योरिटी के बाद एक बार 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. दूसरी ओर FD में ज्यादा लचीलापन मिलता है. इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती और निवेशक कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक की अवधि चुन सकते हैं. ऐसे में अगर आप नियमित आय और थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो SCSS बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं. यदि आप अधिक लचीलापन और भविष्य में ज्यादा निवेश के जरिए अधिक आय चाहते हैं, तो FD पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर बैंक की ब्याज दर अलग होती है और लंबी अवधि वाली FD पर आमतौर पर ज्यादा रिटर्न मिलता है.

दोनों में भुगतान कैसे मिलता है?

SCSS को नियमित आय देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है. इसमें ब्याज का भुगतान हर तिमाही किया जाता है, जिससे रिटायर्ड लोगों को नियमित कैश फ्लो मिलता रहता है. वहीं, FD में निवेशकों को कई विकल्प मिलते हैं. वे मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना ब्याज भुगतान चुन सकते हैं. इसके अलावा निवेशक चाहें तो ब्याज को कंपाउंड होने देकर मैच्योरिटी पर पूरी रकम भी ले सकते हैं. इसलिए FD और SCSS में चुनाव पूरी तरह आपकी आय की जरूरत और वित्तीय योजना पर निर्भर करता है.