Share Market Crash: होर्मुज संकट के बीच थर्राया शेयर बाजार, एक ही झटके में 8 लाख करोड़ घटा मार्केट कैप

Stock Market Update: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुरुआत में 400 अंक टूटकर खुला सेंसेक्स दोपहर होते-होते और ज्यादा टूट गया. एक समय सेंसेक्स 1400 अंक तक टूट गया, जिससे निवेशकों के 8 लाख करोड़ खाक हो गए.
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Sensex and Nifty Crash: अमेरिकी और एशियाई बाजार में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बजार में शुक्रवार सुबह से ही बड़ी गिरावट देखी गई. कारोबारी सत्र की शुरुआत में करीब 400 अंक की गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स में दोपहर तक गिरावट और गहरा गई. एक समय सेंसेक्स करीब 1400 अंक टूट गया. निफ्टी 50 में भी करीब 400 अंक की गिरावट देखी गई. इस गिरावट के कारण बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में आठ लाख करोड़ की गिरावट आ गई. बुधवार शाम को शेयर बाजार में तेजी के साथ कंपनियों का मार्केट कैप 431 लाख करोड़ था. आज यह गिरकर 423 लाख करोड़ रुपये रह गया. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी गिरावट देखी जा रही है. आइए जानते हैं शेयर बाजार में आज गिरावट का कारण-
वेस्ट एशिया में जंग की अनिश्चितता के बीच अमेरिकी बाजार में गिरावट का असर एशियाई मार्केट पर पड़ा है. S&P 500 और Nasdaq में सुबह के समय 2% की गिरावट के बाद कोरिया का Kospi और जापान का Nikkei जबरदस्त तरीके से टूट गया.
ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर मिली-जुली रिपोर्ट आने से भी निवेशक घबराएं हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमले को 6 अप्रैल तक टालने की बात कही है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इजरायल ईरान के मिलिट्री-इंडस्ट्रियल बेस को कमजोर करने की फिराक में है. इसस तरह की मिली-जुली खबरों के बाद निवेशक सतर्क हो गए हैं.
भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.1575 तक गिर गया है. यह रुपये का अब तक का सबसे निचला लेवल है. ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद रुपया करीब 3.5% कमजोर हो गया है. रुपये के कमजोरी से भी निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल है.
पिछले दिनों 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचे क्रूड ऑयल में उठा-पटक जारी है. ब्रेंट क्रूड की कीमत आज भी 108 डॉलर प्रति बैरल पर बनी हुई हैं. इससे भारतीय कंपनियों की कमाई सुधरने में समय लग सकता है. गोल्डमैन सैक्स ने FY26 के लिए भारत इंक की आमदनी में गोथ का अनुमान घटाया है. इससे भी शेयर बाजार में गिरावट का माहौल है.
एफपीआई (FPI) की लगातार बिकवाली से भी शेयर बाजार में कमजोरी बनी हुई है. विदेशी निवेशक युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक 1,23,688 करोड़ रुपये बाजार से निकाल चुके हैं. 15 मार्च को खत्म हुए पखवाड़े में एफपीआई की इक्विटी एसेट 79 बिलियन डॉलर घटकर 710 बिलियन डॉलर रह गई.