कैसा रहेगा सेंसेक्स-निफ्टी का मूड? सोमवार को बाजार में रहेगी हलचल! निवेशकों के लिए जरूरी संकेत

Share Market : इस हफ्ते यानी सोमवार से भारतीय शेयर बाजारों की चाल कुछ अहम बातों पर निर्भर करेगी, जिनमें कंपनियों के दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे, आर्थिक आंकड़े (मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा) और ग्लोबल मार्केट्स के रुझान शामिल हैं. कई बड़ी कंपनियां इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स जारी करेंगी, जिससे बाजार की दिशा तय हो सकती है. इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री और रुपये-डॉलर की चाल भी बाजार के मूड पर असर डाल सकती है. हालांकि, इस हफ्ते ट्रेडिंग सेशन छोटा रहेगा, क्योंकि बुधवार को गुरु नानक जयंती (गुरुपरब) के मौके पर बाजार बंद रहेगा.

एनालिस्ट्स का कहना है कि भले ही हफ्ता छोटा है, लेकिन ये इवेंटफुल (घटनाओं से भरा) रहेगा. HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विसेज PMI और कंपोजिट PMI जैसे आंकड़े यह दिखाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी चल रही है.

आने वाले हैं इन कंपनियों के नतीजे

इस हफ्ते जिन बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं. उनमें शामिल हैं भारती एयरटेल, टाइटन, महिंद्रा, SBI, लूपिन, बजाज ऑटो और हिंडालको. इन सभी कंपनियों के नतीजे बाजार की सेंटीमेंट को शॉर्ट टर्म में प्रभावित कर सकते हैं.

हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

पिछले हफ्ते शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ. BSE सेंसेक्स 273 अंक (0.32%) और NSE निफ्टी 73 अंक (0.28%) नीचे बंद हुए. आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा कंपनियों के तिमाही नतीजों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं पर निर्भर करेगी. अब तक आए नतीजे मिले-जुले रहे हैं. कुछ सेक्टरों में मजबूती दिखी है, जबकि कुछ पर दबाव बना हुआ है.