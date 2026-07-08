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Share Market: ट्रंप के एक ऐलान से शेयर बाजार, तेल, सोना सबमें तबाही, सेंसेक्स 1671 अंक टूटा, तेल ने लगाई छलांग, गोल्ड ₹2000 सस्ता

Why Share Market Crash: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्धविराम खत्म होने का ऐलान किया. इस घोषणा के बाद भारतीय बाजार में भयंकर गिरावट आ गई. सेंसेक्स 1600 प्वाइंट से अधिक फिसल गया. शेयर बाजार के साथ-साथ सोना धड़ाम हो गया.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 08, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:41 PM IST
Share Market: ट्रंप के एक ऐलान से शेयर बाजार, तेल, सोना सबमें तबाही, सेंसेक्स 1671 अंक टूटा, तेल ने लगाई छलांग, गोल्ड ₹2000 सस्ता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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Zee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.   

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