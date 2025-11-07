Advertisement
बाजार में हाहाकार, बुरी तरह क्रैश हुआ सेंसेक्स, तीन दिन में 1300 अंक लुढ़का, गिरावट का गुनहगार कौन ?

Share Market Crash: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली. शुक्रवार, 7 नवंबर  को सेसेंक्स बुरी तरह से क्रैश हो गया. स्टॉक्स मार्केट में अगर बीते दिन कारोबारी दिन का आंकलन करें तो सेंसेक्स में 1300 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिली है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 07, 2025, 11:37 AM IST
Share Market: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली. शुक्रवार, 7 नवंबर  को सेसेंक्स बुरी तरह से क्रैश हो गया. स्टॉक्स मार्केट में अगर बीते दिन कारोबारी दिन का आंकलन करें तो सेंसेक्स में 1300 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिली है. वहीं सिर्फ आज की बात करें तो शेयर बाजार खुलने के साथ ही 600 अंकों तक गिर गया.  

शेयर बाजार में गिरावट 

घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही खुलने के साथ गिर गए. लगातार तीसरा दिन दिन भी लुढ़का. आज सेंसेक्स में 600 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली तो निफ्टी 25,350 के नीचे चला गया.  भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को नुकसान के साथ लाल निशान में खुले. शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी, इंफ्रा, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा में बिकवाली देखी जा रही थी.  

सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 571 अंक या 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,739.75 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 169.10 अंक या 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,340.60 स्तर पर बना हुआ था.  भारती एयरटेल, एचसीएलटेक, एनटीपीसी और टीसीएस टॉप लूजर्स रहे, जबकि सनफार्मा, इटरनल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स रहे.  

क्यों गिरा भारतीय शेयर बाजार 

भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के विलेन आईटी शेयर्स बनें.  ग्लोबल टेक सेलऑफ का असर भारतीय आईटी सेक्टर पर साफ दिखा. निफ्टी IT इंडेक्स शुरुआती ट्रेड में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली. AI सेक्टर में हुई तेज बिकवाली और अमेरिकी टेक इंडेक्स में आई कमजोरी का असर भारतीय शेय बाजार के आईटी शेयरों पर देखने को मिला. वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के बाद शेयर बाजार पर दवाब देखने को मिला.  

एशियाई बाजारों में भारी गिरावट 

एशियाई बाजारों में जापान, सोल, चीन और हांग कांग सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. केवल जकार्ता हरे निशान में कारोबार कर रहा था. अमेरिकी बाजारों में आखिरी कारोबारी दिन डाउ जोंस 0.84 प्रतिशत या 398.70 अंक की गिरावट के बाद 46,912.30 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.12 प्रतिशत या 75.97 अंक की गिरावट के बाद 6,720.32 स्तर और नैस्डेक 1.90 प्रतिशत या 445.80 अंक की गिरावट के बाद 23,053.99 पर बंद हुआ.  

विदेशी निवेशकों का हाल 

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 6 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,263.21 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 5,283.91 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की. जानकारों की माने तो अभी के मार्केट ट्रेंड की एक खास बात यह है कि डीआईआई, एफआईआई के मुकाबले अधिक खरीदारी कर रहे हैं.इसके बावजूद मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, एफआईआई की भारी शॉर्टिंग मार्केट में डीआईआई और इन्वेस्टर की खरीदारी पर हावी हो रही है. आईएएनएस

