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Hindi NewsबिजनेसShare Market Crash: बाजार में हाहाकार; ₹300000 करोड़ डूबे, सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी धड़ाम

Share Market Crash: बाजार में हाहाकार; ₹300000 करोड़ डूबे, सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी धड़ाम

दिन के अंत में सेंसेक्स 508 अंक टूटकर 74,267 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165 अंक फिसलकर 23,382 पर आ गया. कारोबार के दौरान निफ्टी 23,700 के पार पहुंचा था, लेकिन बाद में 23,400 के नीचे बंद हुआ.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:06 PM IST
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Share Market Crash : सप्ताह की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत ही निराशाजनक रही है. निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले सोमवार को बाजार ने मजबूत शुरुआत की. लेकिन, दिन चढ़ने के साथ माहौल पूरी तरह बदल गया. वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते निवेशकों ने जमकर मुनाफावसूली की. इससे बाजार लाल निशान में बंद हुआ.

भारी बिकवाली के दबाव ने बदली बाजार की दिशा

कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अच्छी बढ़त दर्ज की थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर भारी बिकवाली के दबाव ने बाजार की दिशा पलट दी. दिन के अंत में सेंसेक्स 508 अंक टूटकर 74,267 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165 अंक फिसलकर 23,382 पर आ गया. कारोबार के दौरान निफ्टी 23,700 के पार पहुंचा था, लेकिन बाद में 23,400 के नीचे बंद हुआ.

किन सेक्टर्स ने बढ़ाया दबाव?

सेक्टर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आईटी शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की. निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 2.5 फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ. इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी सीमित खरीदारी देखने को मिली. हालांकि एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी शेयरों में जोरदार बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया. निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में ढाई फीसदी से अधिक की गिरावट आई, जबकि पीएसयू बैंक और ऑटो इंडेक्स करीब 2 फीसदी टूट गए. रियल्टी शेयरों में भी कमजोरी बनी रही और बैंक निफ्टी एक फीसदी से ज्यादा फिसल गया.

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निवेशकों की संपत्ति में बड़ी गिरावट

बाजार में आई इस कमजोरी का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा. बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर लगभग ₹4.61 लाख करोड़ रह गया. पिछले कारोबारी सेशन की तुलना में निवेशकों की कुल संपत्ति करीब ₹3.75 लाख करोड़ कम हो गई.

ब्रॉडर मार्केट का भी बुरा हाल

केवल बड़ी कंपनियों के शेयर ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स करीब 1.45 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 भी शुरुआती बढ़त गंवाकर आधे फीसदी से अधिक कमजोर हो गया. BSE पर कारोबार करने वाले कुल 4,549 शेयरों में से 2,761 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि सिर्फ 1,589 शेयरों में तेजी दर्ज की गई. 199 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. वहीं, 153 शेयरों ने नया 52 सप्ताह का उच्च स्तर बनाया, जबकि 84 शेयर साल के निचले स्तर तक पहुंच गए.

सेंसेक्स के अधिकांश शेयर लाल निशान पर

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल 6 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. टेक महिंद्रा, इंफोसिस और टीसीएस दिन के टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और एनटीपीसी में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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