Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार सुबह से ही गिरावट का सिलसिला देखा गया. विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण बाजार में आज लगातार पांचवे दिन गिरावट देखी गई. आखिरी कारोबारी दिन बीएसई का 30 शेयर वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा टूटकर 75,474 के निचले लेवल पर आ गया. दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 (Nifty 50) भी 260 अंक से ज्यादा टूटकर 23,606 के लेवल तक पहुंच गया.
बाजार में यह गिरावट बड़े शेयर्स के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी देखी गई. अचानक आई बिकवाली के कारण बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 477 लाख करोड़ से घटकर 471 लाख करोड़ रुपये रह गया. इससे निवेशकों के कुछ ही घंटों में 6 लाख करोड़ रुपये खाक हो गए. आइए जानते हैं शेयर बाजार में गिरावट के पीछे क्या है कारण?
बाजार में बड़ी गिरावट के पीछे कच्चे तेल की कीमत में आई जबरदस्त तेजी है. लगातार छठे सत्र में तेजी दर्ज करते हुए ब्रेंट क्रूड का रेट 101 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. जुलाई में ही क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 40 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी तेल टैंकरों पर हमले किये जाने के बाद क्रूड में यह उबाल आया है. 100 डॉलर से ऊपर क्रूड के जाते ही यह महंगाई दर और कंपनियों के मुनाफे पर असर डालता है. ऐसे में निवेशक घबराकर बिकवाली कर रहे हैं.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच गहराता युद्ध संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए और बड़े सैन्य अभियान का प्लान कर रहे हैं. अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर लगातार 13वें दिन की गई बमबारी के बाद जियो-पॉलिटिकल टेंशन चरम पर है. संघर्ष के लंबा खींचने की आशंका ने ग्लोबल निवेशकों के बीच डर पैदा का दिया है. ऐसे में निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित जगह लगा रहे हैं.
अमेरिका में बॉन्ड यील्ड (Bond Yields) का लगातार चढ़ना भी भारतीय बाजार के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है. अमेरिका का 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड इस महीने 6.5 प्रतिशत बढ़कर 4.71 प्रतिशत पर पहुंच गया है. जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारत जैसे उभरते बाजारों के शेयर बेचकर अपने देश के सुरक्षित बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं. जानकारों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट के लिए यह शॉर्ट टर्म में बड़ा रिस्क बना हुआ है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किये गए नए 'टैरिफ वॉर' ने दुनियाभर की इकोनॉमी की नींद उड़ा दी है. हाल ही में अमेरिका ने 60 व्यापारिक साझेदार देशों पर 'सेक्शन 301' के तहत 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है. भारत को इसमें 10 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया है, लेकिन ट्रेड वॉर की वापसी से ग्लोबल सुस्ती का डर बढ़ गया है. जानकारों को आशंका है कि इन टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और फेड रिजर्व ब्याज दरों को ऊंचे लेवल पर बनाए रखेगा.
टेक्निकल लेवल पर भी बाजार के आंकड़े बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं. निफ्टी का 24,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल से नीचे कारोबार करना बिकवाली के दबाव को बढ़ा रहा है. शुक्रवार को कारोबार के दौरान निफ्टी 23,700 के लेवल से भी नीचे पहुंच गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि जब तक निफ्टी दोबारा 24,000 अंक के ऊपर बंद नहीं होता तब तक बाजार में कमजोरी का यह स्ट्रक्चर बना रह सकता है. नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 23,500 का लेवल बेहद अहम सपोर्ट जोन माना जा रहा है