बाजार में बड़ी गिरावट के पीछे कच्चे तेल की कीमत में आई जबरदस्‍त तेजी है. लगातार छठे सत्र में तेजी दर्ज करते हुए ब्रेंट क्रूड का रेट 101 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. जुलाई में ही क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 40 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. लाल सागर में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी तेल टैंकरों पर हमले क‍िये जाने के बाद क्रूड में यह उबाल आया है. 100 डॉलर से ऊपर क्रूड के जाते ही यह महंगाई दर और कंपनियों के मुनाफे पर असर डालता है. ऐसे में न‍िवेशक घबराकर बिकवाली कर रहे हैं.