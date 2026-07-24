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Explained: सेंसेक्‍स 900 और न‍िफ्टी 250 अंक ग‍िरा, इन 5 कारणों से म‍िनटों में खाक हो गए 6 लाख करोड़

Sensex and Nifty: जुलाई के 20 द‍िन में क्रूड ऑयल की कीमत में 40 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. लाल सागर में हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी तेल टैंकरों पर हमला क‍िये जाने के बाद शेयर बाजार में भी डर का माहौल है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 24, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:30 PM IST
Explained: सेंसेक्‍स 900 और न‍िफ्टी 250 अंक ग‍िरा, इन 5 कारणों से म‍िनटों में खाक हो गए 6 लाख करोड़
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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