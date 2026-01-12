Advertisement
₹17000000000000 डूब चुके थे, ट्रंप ने अपने दूत के हाथों भेजा वो संदेश कि उछल पड़ा शेयर बाजार, गिरते सेंसेक्स ने लिया यू-टर्न

Indian Stock Market: भारत का शेयर बाजार साल 2026 के शुरुआत के साथ ही लुढ़क रहा है. अमेरिका के साथ संबंधों में तनातनी ने शेयर बाजार पर दबाब बढ़ा दिया. गिरते सेंसेक्स-निफ्टी ने निवेशकों का चिंता बढ़ा दी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 12, 2026, 03:48 PM IST
US-India Trade Deal: भारत का शेयर बाजार साल 2026 के शुरुआत के साथ ही लुढ़क रहा है. अमेरिका के साथ संबंधों में तनातनी ने शेयर बाजार पर दबाब बढ़ा दिया. गिरते सेंसेक्स-निफ्टी ने निवेशकों का चिंता बढ़ा दी. बीते 6 दिन के आंकड़े को देख लें तो सेंसेक्स 2900 अंक कर गिर चुका है.  2 जनवरी के हाई से 12 जनवरी तक में बीएसई सेंसेक्‍स 2900 अंक से ज्‍यादा टूट चुका है. निफ्टी 50 में भी 3% की भारी गिरावट देखी जा रही है. इस दौरान मार्केट में न‍िवेशकों को 18.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस गिरावट के बाद सोमवार को एक ऐसी खबर आई कि सेंसेक्स 700 अंक गिरने के बाद रॉकेट की रफ्तार से भागने लगा.  सोमवार को गिरकर संभला निफ्टी 107 अंक चढ़कर 25,790 पर और सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 83,878 पर बंद हुआ. 

 

एक खबर से शेयर बाजार ने लिया यूटर्न  

सोमवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला. सेंसेक्स 700 अंक तक गिर चुका था. निवेशक बेहाल हो रहे थे कि तभी अमेरिका से एक खबर आई. अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के संदेश ने सेंसेक्स में जोश भर दिया और गिरते बाजार ने जबरदस्त यूटर्न लिया. सेंसेक्स जो 700 अंक तक गिर चुका था, अचानक 400 अंक चढ़ गया. बाजार बंद होने से पहले सेंसेक्स 271 अंकों की बढ़त हासिल कर 83,847.59 अंक पर पहुंच गया.  न गोली चली, न जुबानी जंग, भारत में चुपचाप ले लिया ट्रंप से टैरिफ का बदला! अमेरिका को ₹4.5 लाख करोड़ का फटका

भारत आ सकते हैं ट्रंप  

 अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने भारत और अमेर‍िका को "सच्चा दोस्त" बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 'असली दोस्ती' है, ये दोनों क‍िसी भी तरह के मतभेद को म‍िलकर आसानी से सुलझा सकते हैं. गोर ने कहा, "सच्चे दोस्‍तों के बीच असहमत‍ि हो सकती है, लेकिन वे क‍िसी भी प्रकार के मतभेद को सॉल्‍व कर लेते हैं." इस दौरान उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप जल्‍द भारत दौरे पर आ सकते हैं.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खुले रास्ते  
 
ट्रंप के दूत ने भारत अमेरिका ट्रेड को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए. दोनों देशो के बीच ट्रेड डील को लेकर फिर से पहल शुरू होती दिखी. इस खबर ने बाजार का जोश हाई कर दिया.  अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर 13 जनवरी 2026 को फिर से बातचीत शुरू होगी. इस खबर के बाद भारत के शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है. अमेरिकी राजदूत गोर की इस बात ने भारतीय शेयर बाजार पर गहरा असर दिखाया.उनकी बातों से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की पहल फिर से शुरू होने के संकेतों से बाजार पर सकारात्मक असर दिखा और सेंसेक्स और निफ्टी उछल गए.  

 

   
 

Bavita Jha

बवीता झा  
बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...

