क्रिसमस की छुट्टी से पहले शेयर बाजार सुस्त, सेंसेक्स सपाट पर इन स्टॉक्स में जमकर खरीदारी

25 दिसंबर क्रिसमस के दिन शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है. शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा. छुट्टी से पहले शेयर बाजार में आज सुस्ती दिखी. सेंसेक्स सपाट खुला. भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 24, 2025, 02:09 PM IST
Share Market: 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन शेयर बाजार की छुट्टी रहने वाली है. शेयर बाजार में कामकाज नहीं होगा. छुट्टी से पहले शेयर बाजार में आज सुस्ती दिखी. सेंसेक्स सपाट खुला. भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला. शुरुआती सत्र में पीएसई, मेटल, एनर्जी और मीडिया शेयरों में खरीदारी देखी गई.  

शेयर बाजार में आज का हाल  

सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 57 अंक की मजबूती के साथ 85,582 और निफ्टी 30 अंक की मजबूती के साथ 26,205 पर था. सेंसेक्स पैक में ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एसबीआई, टाटा स्टील, इटरनल (जोमैटो),पावर ग्रिड और टाटा स्टील गेनर्स थे. इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक,टीसीएस, एचयूएल, सन फार्मा, एचडीएफसी बैंक और एमएंडएम लूजर्स थे.  

कौन-कौन सा सेक्टर चमका  

सेक्टोरल आधार पर पीएसयू बैंक, पीएसई, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, मीडिया, रियल्टी और इन्फ्रा हरे निशान में थे. वहीं, एफएमसीजी और आईटी लाल निशान में थे. लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी बनी हुई है.निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 187 अंक या 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 61,003 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 89 अंक या 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,752 पर था.  

ग्लोबल मार्केट का हाल 

वैश्विक बाजार में तेजी बनी हुई है। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे, जबकि जकार्ता लाल निशान में था.  अमेरिकी बाजार मंगलवार को हरे निशान में बंद हुए थे.  बाजार के जानकारों ने कहा कि 2025 का अंत बाजार में कंसोलिडेशन फेस के ऊपर की तरफ हो रहा है। आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर मजबूत रहने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रफ्तार मिलेगी. 

FII में बिकवाली का असर  

 एफआईआई की बिकवाली जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन डीआईआई की खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. कमोडिटी मार्केट में तेजी जारी है. सोना 0.35 प्रतिशत बढ़कर 4,521 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 1.72 प्रतिशत बढ़कर 72.35 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है.दूसरी तरफ कच्चे तेल में भी तेजी देखी जा रही है. डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.21 प्रतिशत बढ़कर 58.50 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.16 प्रतिशत बढ़कर 64.48 डॉलर प्रति बैरल पर है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

