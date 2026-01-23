शेयर मार्केट में भारी गिरावट के साथ Sensex 800 अंक टूटा, रुपया भी धड़ाम; आंकड़ों के साथ जानें सोने-चांदी में कितना उछाल

Advertisement
Market Update: शुक्रवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दिखी. मार्केट के दोनों इंडेक्स Sensex और Nifty50 लाल निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए. डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट दर्ज की गई. वहीं, सोने-चांदी की कीमत में उछाल दिखा है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:22 PM IST
Share Market News: ग्लोबल अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली, कई कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे समेत अन्य कारणों से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है. कई जानकारों का कहना है कि बजट से पहले मार्केट की इस गिरावट में बजट के बाद बाजार में ऊपर की ओर तेजी की संभावना है. हालांकि, इस बीच शुक्रवार को शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स Sensex और Nifty50 बाजार बंद के दौरान लाल निशान में दिखे. सेंसेक्स तो आज 800 फीसदी तक गिर गया था. भारतीय शेयर बाजार के अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये में भी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, कमोडिटी मार्केट में सोने-चांदी में तेजी दिखी है. अब आइए एक-एक करके इन तीनों मार्केट्स के आंकड़ों को देखते हैं.

शेयर मार्केट में कितना अंक गिरा?
भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो आज मार्केट बंद के दौरान Sensex में 769.67 अंकों की भारी गिरावट दिखी. यह लाल निशान में 0.94 फीसदी की सुस्ती के साथ 81,537.70 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. Nifty50 की बात करें तो शुक्रवार को इसमें बाजार बंद के दौरान 241.25 अंकों की गिरावट दिखी. यह 0.95 फीसदी की सुस्ती के साथ लाल निशान में 25,048.65 पर कारोबार करते हुए दिखा. शुक्रवार को निफ्टी50 बाजार खुलते समय 25,344.60 पर खुला था, इसका आज का हाई 25,347.95 गया था और लो 25,025.30 दिखा था. 

रिकॉर्ड 91.93 के निचले स्तर पर रुपया
शुक्रवार 23 जनवरी को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में रिकॉर्ड गिरावट दिखी. जानकार बताते हैं कि रुपये पर डॉलर की भारी डिमांड का प्रभाव भी पड़ा है. डॉलर की डीमांड कंपनियों और आयातकों की तरफ से दिखी. 23 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर 91.93 के लेवल पर कारोबार करते हुए दिखा. मार्केट के अनुसार, शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 91.43 के लेवल पर खुला लेकिन डॉलर की भारी डिमांड की वजह से इसमें प्रेशर की बात कही गई और रुपये में रिकॉर्ड गिरावट दिखी. रुपये में गिरावट को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि विदेशी निवेशकों के द्वारा शेयर बाजार में लगातार बिकवाली भी इसकी बड़ी वजहों में से एक है. 

सोने का भाव कितना उछाल
अब बात सोने-चांदी के भाव की करते हैं. 23 जनवरी को सोने के साथ चांदी के भाव में भी तेजी दिखी है. शुक्रवार को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 54 हजार 310 रुपये है, जो पिछले दिन यानी 22 जनवरी को 1 लाख 51 हजार 499 रुपये थी. 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1 लाख 41 हजार 348 रुपये है, जो 22 जनवरी को 1 लाख 38 हजार 773 रुपये था. वहीं, 18 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख 15 हजार 733 रुपये है, जो 22 जनवरी को 1 लाख 13 हजार 624 रुपये थी.       

 चांदी में 8 हजार से अधिक का उछाल
अब बात चांदी की कीमत की करते हैं. 22 जनवरी को एक किलो चांदी की कीमत 3 लाख 3 हजार 584 रुपये थी, जिसमें आज 23 जनवरी को करीब 8 हजार से अधिक रुपये की तेजी दिखी है. 23 जनवरी दिन शुक्रवार को एक किलो चांदी का भाव 3 लाख 11 हजार 705 रुपये है.  जानकारों की मानें तो जहां एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली, कई कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे और डॉलर की मजबूत मांग समेत कारणों से भारतीय शेयर बाजार और रुपये में कमजोरी दिखी है, वहीं दूसरी ओर घरेलू और ग्लोबल डिमांड की वजह से सोने-चांदी की कीमत में तेजी जारी है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

share market Gold Price Today

