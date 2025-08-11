इन्वेस्टर्स की किस्मत चमकाने वाला सेंसेक्स! 45 साल में 800 गुना बढ़ा, हर 5 साल में डबल रिटर्न
Advertisement
trendingNow12876744
Hindi Newsबिजनेस

इन्वेस्टर्स की किस्मत चमकाने वाला सेंसेक्स! 45 साल में 800 गुना बढ़ा, हर 5 साल में डबल रिटर्न

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स न सिर्फ भारत की आर्थिक तरक्की का आईना है, बल्कि यह करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 45 सालों से लगातार ‘वेल्थ क्रिएशन मशीन’ साबित हुआ है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन्वेस्टर्स की किस्मत चमकाने वाला सेंसेक्स! 45 साल में 800 गुना बढ़ा, हर 5 साल में डबल रिटर्न

अगर आपने 1979 में शेयर मार्केट में 10,000 रुपये लगाए होते, तो आज आपकी ये रकम करीब 80 लाख रुपये होती. जी हां, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स न सिर्फ भारत की आर्थिक तरक्की का आईना है, बल्कि यह करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 45 सालों से लगातार ‘वेल्थ क्रिएशन मशीन’ साबित हुआ है. अप्रैल 1979 में 100 अंकों से शुरू हुआ यह सफर 2025 में 80,000 अंकों के पार पहुंच चुका है, यानी करीब 798 गुना की हैरतअंगेज छलांग! और खास बात ये कि इसने औसतन हर पांच साल में पैसे डबल करने का कमाल दिखाया है.

सेंसेक्स का सफर सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह बताता है कि धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर्स को हर बड़े संकट के बाद बंपर रिटर्न मिले हैं. 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में यह 21,206 से गिरकर 7,697 पर आ गया था, लेकिन महज एक साल में यह 17,530 तक उछल गया. सबसे ताजा उदाहरण कोरोना महामारी है, जब मार्च 2020 में सेंसेक्स 25,638 के लेवल पर आ गया था. उस वक्त बाजार में घबराहट थी, लेकिन जिन्होंने निवेश बनाए रखा, उन्होंने सिर्फ पांच साल में 211% का गजब का फायदा कमाया. आज वही रकम तीन गुना से ज्यादा हो चुकी है.

माइलस्टोन्स जो याद रहेंगे
1979: 100 अंकों से शुरुआत
2008: 7,697 का लो, फिर डबल रिकवरी
2020: कोविड लो 25,638, 2025 में 79,858 तक छलांग
2024: ऑल-टाइम हाई 85,978
2025: 80,000 के पार स्थिरता

क्यों है सेंसेक्स ‘मनी डबलिंग मशीन’
सेंसेक्स ने 45 साल में हर बड़े आर्थिक दौर को कैप्चर किया है.
* लिबरलाइजेशन (1991)
आईटी बूम (2000s)
इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ (2010s)
डिजिटल रिवॉल्यूशन (2020s)
लॉन्ग टर्म में इसने करीब 15% CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) बनाए रखी है, जिसका मतलब है कि औसतन हर पांच साल में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है.

भविष्य का टारगेट: 1 लाख, फिर 3 लाख
मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में सेंसेक्स के 1 लाख के आंकड़े को छूने की 30% संभावना है. वहीं, मशहूर इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि 2030 तक यह 1.5 लाख और 2035 तक 3 लाख अंकों तक जा सकता है.

About the Author
author img
शिवेंद्र सिंह

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

sensex

Trending news

मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
bangladesh
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
;