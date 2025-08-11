इन्वेस्टर्स की किस्मत चमकाने वाला सेंसेक्स! 45 साल में 800 गुना बढ़ा, हर 5 साल में डबल रिटर्न

अगर आपने 1979 में शेयर मार्केट में 10,000 रुपये लगाए होते, तो आज आपकी ये रकम करीब 80 लाख रुपये होती. जी हां, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स न सिर्फ भारत की आर्थिक तरक्की का आईना है, बल्कि यह करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 45 सालों से लगातार ‘वेल्थ क्रिएशन मशीन’ साबित हुआ है. अप्रैल 1979 में 100 अंकों से शुरू हुआ यह सफर 2025 में 80,000 अंकों के पार पहुंच चुका है, यानी करीब 798 गुना की हैरतअंगेज छलांग! और खास बात ये कि इसने औसतन हर पांच साल में पैसे डबल करने का कमाल दिखाया है.

सेंसेक्स का सफर सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह बताता है कि धैर्य रखने वाले इन्वेस्टर्स को हर बड़े संकट के बाद बंपर रिटर्न मिले हैं. 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में यह 21,206 से गिरकर 7,697 पर आ गया था, लेकिन महज एक साल में यह 17,530 तक उछल गया. सबसे ताजा उदाहरण कोरोना महामारी है, जब मार्च 2020 में सेंसेक्स 25,638 के लेवल पर आ गया था. उस वक्त बाजार में घबराहट थी, लेकिन जिन्होंने निवेश बनाए रखा, उन्होंने सिर्फ पांच साल में 211% का गजब का फायदा कमाया. आज वही रकम तीन गुना से ज्यादा हो चुकी है.

माइलस्टोन्स जो याद रहेंगे

* 1979: 100 अंकों से शुरुआत

* 2008: 7,697 का लो, फिर डबल रिकवरी

* 2020: कोविड लो 25,638, 2025 में 79,858 तक छलांग

* 2024: ऑल-टाइम हाई 85,978

* 2025: 80,000 के पार स्थिरता

क्यों है सेंसेक्स ‘मनी डबलिंग मशीन’

सेंसेक्स ने 45 साल में हर बड़े आर्थिक दौर को कैप्चर किया है.

* लिबरलाइजेशन (1991)

* आईटी बूम (2000s)

* इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ (2010s)

* डिजिटल रिवॉल्यूशन (2020s)

लॉन्ग टर्म में इसने करीब 15% CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) बनाए रखी है, जिसका मतलब है कि औसतन हर पांच साल में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाता है.

भविष्य का टारगेट: 1 लाख, फिर 3 लाख

मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में सेंसेक्स के 1 लाख के आंकड़े को छूने की 30% संभावना है. वहीं, मशहूर इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल का मानना है कि 2030 तक यह 1.5 लाख और 2035 तक 3 लाख अंकों तक जा सकता है.